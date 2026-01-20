Okan Buruk isimleri tek tek açıklayarak, müjdeyi verdi. "Beni mutlu ediyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atletico Madrid maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.



Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Birincisi tabii ki İspanya'da bir tren kazası var, rakibimiz İspanyol. Başsağlığı diliyorum. İkincisi bugün UltrAslan'ın kuruluş yıl dönümü, dünyanın en büyük taraftar grubu. Verdikleri destekten, Galatasaray'ı yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum.



“DÖNÜŞLER BENİ MUTLU EDİYOR”

Bizim için önemli bir maç. Önemli, iyi ve formda bir takıma karşı oynayacağız. Hedefleri ilk 8, bizim ilk 24. Bir galibiyet bizi ilk 24'e sokacak. Önemli bir maça çıkıyoruz, oyuncularıma her zaman olduğu gibi güveniyorum.

Osimhen döndü. Ismail Jakobs, bu gece veya yarın sabah burada olacak. O kadroda olacak diye düşünüyoruz. Sara antrenmanda takımla birlikte olacak. Bu dönüşler, kadro sayısının artması beni mutlu ediyor.



Rakibimizin, son maçlarda yüksek şiddetli pres yapan ve ön alan baskılarını, adam adama baskılarını çok iyi uyguluyorlar. Avantajlarını, dezavantajlarını kullanmak için plan yapacağız. Bireysel yetenek, kalite ve özellikle hücum oyuncularının bireysel yetenekleri, orta saha oyuncuları için de geçerli, öndeki oyuncuların yeteneklerini sergileyecekleri oyunda... Rakibimiz 12 gol yedi. Atletico Madrid, maç başına 2 gol yedi, çok yüksek. Duran toplardan çok gol yediler. Yarın her şeyin dışında bireysel yetenek ve kalite çok öne çıkacak.



Galatasaray'ın teknik direktörüyseniz psikolojik olarak bu güçte olmalısınız. Bu güçteyim. Oyuncularıma güveniyorum. En başta, her şeyin sorumlusu benim. Bir eleştiri olacaksa bana olmalı, oyuncularımdansa benim eleştirilmem beni mutlu eder."



KULÜP DOKTORUNDAN SİNGO AÇIKLAMASI

Kulüp doktoru Yener İnce ise Singo'nun sakatlığı hakkında, “Singo birazdan idmana da çıkacak. Bu sakatlık maç için risk almamızı zorlaştıracak bir sakatlık. Tendon sakatlığı. Singo’nun yerinde oynayan Davinson Sanchez sağlıklı olduğu için risk almayı gerekli görmüyoruz. Hocayla da konuştuk.” açıklamasında bulundu.