Okan Buruk: "İyi oynamadan kazandık. Zemin bahane değil ama TFF sahaları denetlemeli."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk , Gençlerbirliği maçının ardından şunları söyledi:

"Maç öncesi de söyledim. Sahayı, maç trafiğini bahane etmeden iyi konsantre olmamız, rakibi önemsememiz lazım diye. Maçın başında daha iyiydik ama sonrasında çok pozisyon verdik. Tamam saha kötü zemin kötü ama basit şeyleri bile yapamayacaksanız sahayı da bahane etmeyeceksınız. Bir çok şeyi gözden geçirmeliyiz. Gençlerbirliği'ni de tebrik etmek lazım. Saha yüzünden bir sakat verdik. TFF bu sahaları denetlemeli belki şu an bu durumda değil ama futbolcu sağlığına zarar veriyorlar. Zeminden futbol için değil ama futbolcu sağlığı için şikayetçisiyiz.

"ÇOK DAHA İYİ OYNAMALIYIZ"

3 gün sonra da maçımız var. Kazandığımız için mutluyuz ama oyun olarak daha iyisinı yapmamız gerekiyordu. Son dakika o golü de atmak önemliydi. Son çeyrekte rakip kaleye yaklaştık ve golü bulduk. Hiçbir zaman çok iyi oynamadık ama kontrolü elde tuttuk. Saha bahanemiz olmaz. Rotasyonlar da yapılacak. İyi oynamadık ama galibiyetin morali ile Lille hazırlıklarına başlayacağız."