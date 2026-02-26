Okan Buruk, Juventus maçı sonrası açıkladı. "Kendimi değerlendireceğim, büyük ders aldık"
26.02.2026 03:13
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda eşleştiği Juventus'u toplam skorda 7-5'lik üstünlük yakalayarak eledi.
Son 16 turuna adını yazdıran sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Buruk'un sözleri:
"MAÇI BİZ ZORLAŞTIRDIK"
"Aslında maç zor değildi, biz zorlaştırdık. 16 takım içindeyiz. Bir Türk takımı son 16'da. Bunun değerini bilmek lazım. Buna şükrediyorum. Burayı geçtik ama 11'e 10'dan sonra çok rahat bitirmemiz gerekirken, sanki rakibimiz bir kişi fazla oynuyor gibi durum ortaya çıktı. Çok fazla hata yaptık. İki gol yedik. Bu teknik adamı kenarda çaresiz bırakıyor. Değişiklikler yapmışsınız, yeni oyuncular sokmuşsunuz... Sarı kartlı oyuncularımızı çıkardık, üstün kalmak için bunları yaptık ama takımı da etkilemedi. İyi yerleşemedik. Santrforsuz oyuna geçtiler. Bütün kanat oyuncuları çok iyi oynadı. Maçı da bu değiştirdi."
"KENDİMİ DEĞERLENDİRECEĞİM"
"Kötüyü de gördük... Daha iyisini yapmak için elimizde şans var. Daha çok çalışacağız. Ben kendimi değerlendireceğim. Oyuncularımız da kendini değerlendirmeli. Turu geçtik ama çok büyük ders aldık. Maçta daha öz güvenli oynamamız gerekiyordu. İkinci yarı daha iyi bir maç bekliyordum ama daha kötüye gittik. Victor Osimhen'e sakin olmasını ve fırsatların ona geleceğini söylemiştim öyle de oldu ve maçın adamı oldu. Onu da tebrik ederim."
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk.
"ŞANSLI BİR GECE GEÇİRDİK"
"Hiçbir şey yapmadık. Şanslı bir gece geçirdik, dördüncü golü de yiyebilirdik. İlk maçta bazen her şey bitmiş gibi düşündüğünde oyuncular... Bazen saha içinde koruma duygusu oluşuyor. Bu da doğru değil. Devre arasında söyledim. Birçok oyuncumuz performansının altında kaldı. Rakip 10 kişi kalıp dizilişi değiştikten sonra biz oyunu da kaybettik en çok üzüldüğüm kısım bu. Kenarda hem üzüldüm, hem şaşırdım. Oyuncularımızın performansı da düşük kaldı. Teknik adam için takımı düzeltmek için güzel bir gece oldu bu da son 16'da işimize yarayacaktır diye düşünüyorum. Eksiklerimizi görmek için benim adıma da önemli bir gece oldu. Oyuncularımla bunu paylaşacağım."
"JUVENTUS'U ELEMEK DEĞERLİ"
"Bir önceki maçın performansına bakarsanız "Galatasaray finale gider" dersiniz ama bu maça bakarsanız "Galatasaray hiçbir yere gidemez" dersiniz. Hayalimiz bu turu geçmekti. Juventus'u elemek değerli. Şimdi gelecek tura bakacağız."