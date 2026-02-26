Okan Buruk, Juventus maçı sonrası açıkladı. "Kendimi değerlendireceğim, büyük ders aldık"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda eşleştiği Juventus'u toplam skorda 7-5'lik üstünlük yakalayarak eledi.

Son 16 turuna adını yazdıran sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un sözleri:

"MAÇI BİZ ZORLAŞTIRDIK"

"Aslında maç zor değildi, biz zorlaştırdık. 16 takım içindeyiz. Bir Türk takımı son 16'da. Bunun değerini bilmek lazım. Buna şükrediyorum. Burayı geçtik ama 11'e 10'dan sonra çok rahat bitirmemiz gerekirken, sanki rakibimiz bir kişi fazla oynuyor gibi durum ortaya çıktı. Çok fazla hata yaptık. İki gol yedik. Bu teknik adamı kenarda çaresiz bırakıyor. Değişiklikler yapmışsınız, yeni oyuncular sokmuşsunuz... Sarı kartlı oyuncularımızı çıkardık, üstün kalmak için bunları yaptık ama takımı da etkilemedi. İyi yerleşemedik. Santrforsuz oyuna geçtiler. Bütün kanat oyuncuları çok iyi oynadı. Maçı da bu değiştirdi."

"KENDİMİ DEĞERLENDİRECEĞİM"

"Kötüyü de gördük... Daha iyisini yapmak için elimizde şans var. Daha çok çalışacağız. Ben kendimi değerlendireceğim. Oyuncularımız da kendini değerlendirmeli. Turu geçtik ama çok büyük ders aldık. Maçta daha öz güvenli oynamamız gerekiyordu. İkinci yarı daha iyi bir maç bekliyordum ama daha kötüye gittik. Victor Osimhen'e sakin olmasını ve fırsatların ona geleceğini söylemiştim öyle de oldu ve maçın adamı oldu. Onu da tebrik ederim."