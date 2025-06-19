Okan Buruk kampa almayacak ama Süper Lig'den talipleri var

Süper Lig’de Avrupa kupalarına katılma hedefi koyan Göztepe, transfer çalışmalarına hız verdi.



İzmir temsilcisi, Galatasaray’ın kadroda düşünmediği tecrübeli stoperi Victor Nelsson’u gündemine aldı. Fanatik'te yer alan habere göre; Göztepe, 26 yaşındaki Danimarkalı futbolcuyu kiralamak istiyor.

TRABZONSPOR'UN DA LİSTESİNDE



Geçtiğimiz yıl Roma'da kiralık olarak forma giyen ve 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmayan Nelsson'u Trabzonspor da gündemine aldı.



Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nelsson geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde 23 maça çıkmıştı.