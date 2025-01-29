Okan Buruk: Kazanmak için elimizden geleni yapacağız

Tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın yapılacağı Johan Cruijff Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya Belçikalı futbolcu Dries Mertens de katıldı.



Çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını aktaran Buruk, "Kazandığımız takdirde gruptan çıkma şansımız yüzde 99'lara geliyor. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Kendi liglerinde ikinci sıradalar. Avrupa Ligi'nde son üç maçlarını kaybettiler. Oyun ve futbolcu kalitesi olan bir takım. Avrupa'nın en değerli kulüplerinden birine karşı oynamak bizim için çok önemli. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, transfer çalışmalarıyla ilgili gelen soru üzerine, "Şu anda konumuz transfer değil. Tek gündemimiz Ajax müsabakası, bu maçı kazanıp ilk 8'e girmek. Ondan sonra da transfer için önümüzde süre var. Çalışmalar devam ediyor." dedi.

"ŞU ANDA KONUM TRANSFER DEĞİL"



Buruk, sosyal medyada kulübün transferde geç kaldığı şeklinde oluşan algıyla ilgili şunları kaydetti:



"Akıl sağlığımız yerinde. O yüzden puan durumunu, kendi içimizde ne yaşadığımızı, nasıl bir oyun oynadığımızı, ne kadar güçlü ve iyi oyuncularımızın olduğunu, ne kadar başarılı olduğumuzu görebiliyoruz. Futbolda hep ciddiyetinizi, konsantrasyonunuzu sürdürmek zorundasınız. Biz de bunu canlı tutmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın 2,5 senelik başarı hikayesinde bu var. Bunu da devam ettireceğiz. Başkanımız ve yönetimimiz iyi niyetle çalışıyor. Takıma gelecek oyuncuların bizim seviyemizde olması çok önemli. Transfer olacak. Icardi sakatlandı. En iyi oynadığımız, yeni bir sisteme geçtiğimiz Tottenham maçında sakatlandı. Ben oyuncularıma güveniyorum."

Daha önce Türkiye'de çalışan Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli'ye Hollanda basını tarafından sorulan, "Galatasaray'ı kıskanıyor musunuz?" şeklinde sorunun hatırlatılması üzerine Buruk, "Bu kadar önemli oyuncularla herkes çalışmak ister. Çok önemli oyunculara ve kadroya sahibiz. Bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Farioli, Türkiye'de çalıştı. Oradaki kadro kalitesiyle buradaki kadro çok farklı. Çok önemli oyuncularla çalışıyor. Galatasaray olarak Türkiye'de kadromuzun değerini az biliyoruz. Saha içinde oyuncularım ne kadar değerli olduklarını gösteriyor. Bunu daha çok göstereceğimiz 4 ay bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.