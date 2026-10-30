Okan Buruk: Çok büyük yıldızlarımız var
30.10.2026 23:13
Son Güncelleme: 30.10.2026 23:23
Okan Buruk, Konyaspor zaferi sonrası konuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının performansından çok memnun olduğunu söyleyerek, "Çok büyük yıldızlarımız var ve bunun için şanslıyız" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tümosan Konyaspor galibiyetinin ardından "Gol yemeden kazanmak güzel oldu" dedi.
Mücadeleyi değerlendiren Buruk, "Her kazanılan galibiyet bir sonraki maç için özgüven yaratıyor. Burada asla maç öncesi oyuncular 'Fenerbahçe'yi yendik, Lille'i yendik, yani bu kolay maç olacak' kafasında değillerdi. Bu güzeldi. Biz de o kafada değildik zaten, onları o şekilde hazırlamaya çalıştık. Attığımız duran top golü, erken gol, burada öne geçmemiz bizi maçı biraz daha içinde olmamızı ve kolay kazanmamızı sağladı. Ama rakibimizin de ilk yarıda yarattığı şanslar vardı. İkinci yarı çok daha üstün ve çok daha rahat rakip kaleye gittiğimiz, çok daha gol pozisyonu yakaladığımız bir şekilde bitti. İlk yarıdaki gibi pozisyon da çok vermedik ikinci yarı. Güzel yanı bu, gol yemeden kapattık." dedi.
“TAKIM PERFORMANSINDAN MUTLUYUM”
Buruk takım performansından mutlu olduğunu söyleyerek çöyle devam ett.: "Ben genel olarak takım performansından mutluyum. Öndeki dört oyuncumuz gol attığı için belki onların performansları daha fazla öne çıkabilir ama hem ilk 11'de başlayan hem de sonradan oyuna giren bütün oyuncularımızın performansından memnunuz.
Değişikliklerden sonra oyuncuların birbirine alışması için bazen bir süre gerekiyor. Maçın başındaki oyunla sonundaki oyun aynı olmayabiliyor. Rakibin oyun anlayışı da değişebiliyor. Ancak genel olarak oyuncularımızın performansı bizi mutlu etti.
Singo'nun ilk maçıydı. İlk karşılaşmasında 90 dakika sahada kalması bence önemliydi. Elbette maçın görüntülerini izleyip performansını doğru şekilde analiz etmemiz, kendisine gerekli geri bildirimleri vermemiz gerekiyor. Dediğim gibi, genel olarak bugün oyuncularımızın performansı mutluluk vericiydi."
“ÇOK BÜYÜK YILDIZLARIMIZ VAR”
Buruk, Leao'nun performansı için de şu yorumu yaptı: "Leao yüzde 100 hazır değil, zaten onu hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Buraya gelmeden önce bir sakatlık yaşamıştı. Belki tam olarak hazır olmadığı dönemlerde de onu oynatmak zorunda kaldık. Kendisi de oynamak istedi. Ardından tekrar bir sakatlık yaşadı ve yine oynadı. Şimdi onu en ideal şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Yüzde 100 hazır olduğunda çok önemli bir kanat oyuncusu olduğunu zaten biliyoruz.
Çok değerli kanat oyuncularına sahip olduğumuz için şanslıyız. Yunus ve Barış gibi iki önemli oyuncumuzun yanında Sane ve Leao gibi çok büyük yıldızlarımız var. İkisi de gerçekten çok kaliteli oyuncular. Bu kalitelerini sahada bazı pozisyonlarda çok net şekilde gösteriyorlar. Böyle bir kanat rotasyonuna sahip olmak bizim için önemli. Diğer mevkilerdeki oyuncularımız da çok değerli."