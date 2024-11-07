Okan Buruk: Kendi oyunumuzu kabul ettirmek istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa Ligi'nde oynayacakları Tottenham mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Tottenham geçen senenin çok başarılı bir takımıydı. Ligde üst sıralarda oynadı. Bu sene belki 7. sıradalar ama istatistiksel olarak Manchester City ile yarışıyorlar. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Baskı şiddeti yüksek bir takım. Geçişi etkili yapıyorlar. Topu verdiğinizde etkili oyuncuları var. Belki bazı oyuncuları oynamıyor ama oynayan her oyuncuları özel oyuncu.

"KAZANMAYA DEĞİL OYNAMAYA DA ODAKLANACAĞIZ"



Bir de Galatasaray gerçeği var. Biz ne oynayacağız? Kendi oyunumuzu her zaman kabul ettirmek istedik. Bugün de bu çok önemli. Puan ve galibiyet çok önemli, hedefliyoruz ama onun yanında oyunumuzu, takımımızı, oyun gücümüzü görmek, onlarla yarışabilmek hedeflerden biri. Sadece kazanmaya değil iyi oynamaya da odaklanacağız. Rakibe ne kadar sürpriz yapabilirsek, hem top bizde hem top onlardayken ne kadar sürpriz yaparsak önemli. Oyunsal olarak iki takımın benzerlikleri var.



Kazanmak istiyoruz. Kendi sahamızdayız. Kadromuz ofansif gözüküyor ama beraber defans yapabilmek önemli. Bazen 3'lü bazen 5'li savunacağız. Sakin, sabırlı, kendi oyunumuzu oynayıp rakibimizi yenmek için elimizden geleni yapacağız.

Daha çok topu alıp rakip kaleye gitmek isteyeceğiz. Bunu da 90 dakikaya yaymamız önemli bu maçta bizim için hedef maçlardan biri. Konsantrasyonumuzun yüksek olduğu maçlardan biri.