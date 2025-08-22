Okan Buruk "Listemizde" demişti, Galatasaray'ın kaleci adayı dünya devine gidiyor!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un canlı yayında adını geçirdiği Senne Lammens için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'de sezona Gaziantep FK ve Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenerek 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Leroy Sane ve Victor Osimhen'i kadrosuna katarak yaz transfer dönemine giren sarı-kırmızılılarda kaleci takviyesi merak konusu olmuştu.
Fernando Muslera'nın 14 sezon sonra ayrılmasının ardından kaleyi soru işareti bırakmayacak bir isme emanet etmek isteyen Galatasaray'ın gündeminde birçok file bekçisi bulunuyordu.
OKAN BURUK İSİM VERMİŞTİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında "Antwerp kalecisi Senne Lammens de listede" ifadelerini kullanarak direkt isim vermişti.
23 yaşındaki file bekçisi için Antwerp ile temasa geçen ve bir süredir görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı kulübe kötü haber geldi.
MANU İLE ANLAŞMAYA VARDI
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United, genç eldiven ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.
Haberin devamında İngiliz devinin Belçika ekibiyle görüşmelerini sürdürdüğü ve anlaşma üzerine çalıştığı kaydedildi.
ANTWERP'E BEDELSİZ GİTTİ
Bu sezon Royal Antwerp ile 4 maça çıkan Lammens, kalesinde 4 gol gördü. Senne Lammens, 2023 yazında Club Brugge'dan Antwerp'e bedelsiz olarak imza atmıştı
