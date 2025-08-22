Okan Buruk "Listemizde" demişti, Galatasaray'ın kaleci adayı dünya devine gidiyor!

Trendyol Süper Lig'de sezona Gaziantep FK ve Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenerek 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.



Leroy Sane ve Victor Osimhen'i kadrosuna katarak yaz transfer dönemine giren sarı-kırmızılılarda kaleci takviyesi merak konusu olmuştu.



Fernando Muslera'nın 14 sezon sonra ayrılmasının ardından kaleyi soru işareti bırakmayacak bir isme emanet etmek isteyen Galatasaray'ın gündeminde birçok file bekçisi bulunuyordu.

OKAN BURUK İSİM VERMİŞTİ



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında "Antwerp kalecisi Senne Lammens de listede" ifadelerini kullanarak direkt isim vermişti.