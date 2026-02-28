Okan Buruk maç sonu konuştu, "Bu riskleri almalıyız, oyuncuları kaybedebiliriz"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendi.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonu değerlendirmede bulundu.



Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Zor bir takıma karşı oynadık. Ayrıca 120 dakika oynayıp buraya geldik. Yorgunluk da vardı. Maç öncesi de söyledim. Bu yoğun fikstür hoşuma gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz, devamında lige geliyoruz ama elbette oyuncularımda yorgunluklar olabiliyor. Bu sebeple kadromuzu en iyi şekilde kullanmak istiyoruz.

Oyuncuları değiştiriyoruz, çünkü sakatlık yaşamak istemiyoruz. Önemli bir kadro kurduk. Kullanmak istiyoruz. Kazanamayınca eleştiriliyoruz. Oyuncuları değiştiriyoruz, çünkü oyuncuları en formda ve en sağlıklı şekilde kullanmalıyız. Bu riskleri almalıyız. Çünkü oyuncuları kaybedebiliriz. Yine bu şekilde maç kaybedebiliriz.

Ben de soyunma odasında oturup kendimi gözden geçirdim. Oyuncularımla dün de bunu paylaştık. İstemediğimiz bir şeyi yaşadık ve tecrübe. Bu tecrübeleri de çok yaşamayalım. Bir sonraki tur için bizim adımıza ders olacak bu. Bu da Liverpool maçı."