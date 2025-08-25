Okan Buruk, maç sonunda "Barış Alper satılacak mı?" sorusuna cevap verdi: "Takımdan ayırdık, düşünmüyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 36. ve 46. dakikalarda Eren Elmalı, 86. dakikada Victor Osimhen ve 90+3. dakikada Leroy Sane kaydetti.



Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



İşte Buruk'un sözleri:



"BU HAFTALAR ZOR"



"Top bizde başladık, rakibimiz topu bırakıp arkasına geçti. Çok agresif değillerdi. İlk yarı daha fazla üretebilirdik. 2-0'dan sonra oyun bizim açımızdan geçişi daha kolay olan, pozisyonları daha çok bulma şansını bulduğumuz, rakibimiz de gol bulmak için riskler aldı. Pozisyonlar da bulduk, pozisyonlar da verdik. Rakibin zaman zaman geriye de gelmemesi, Roland Sallai'nin birkaç pozisyon sonrasında ileri çıkınca geçişler yedik. Biraz daha iyi savunma yapabilirdik. Değişikliklerden sonra daha dengeli olduk ve golleri bulduk. Bu haftalar zor haftalar. Sezon başı, sıcaklar... Bu tür galibiyetler aldığı için oyuncularımı kutluyorum. İstekliler, konsantreler. Takım oyununu iyi oynuyoruz. Kim oynarsa oynasın aynı oyunu sürdürebilmek çok önemli. Çok mutluyum."



"BARIŞ'I TAKIMDAN AYIRDIK"



"Barış değerli, özel. Çok seviyorum. Emeği çok, Galatasaray'ın da onun üzerinde emeği çok. Yanlış anlaşılmalar çok. Genç bir oyuncu, hata da yapabilir. Barış bizim için değerli. Milli bir oyuncu. Barış'a sarılmamız gerekiyor. Hatalar, yanlışlar olabilir. Kötü niyetli olmadığını bilmemiz gerekiyor Barış'ın. Barış kötü niyetli olsa 2 maçta da oynamazdı. Katkılarını unutmuyoruz. Barış'la konuştuk. Süreci doğru yönetmeye çalıştık. Hem bizim hem onun isteği... Kafa karışıklığı var. Bunu takıma yansıtmaması da önemliydi. Barış'ı da takımdan ayırdık. Takım arkadaşlarına da zarar verebilirdi. Bunun da önüne geçtik.



"BARIŞ'I GERİ KAZANMALIYIZ"



"Galatasaray'a önemli hizmetler etti Barış. Bunu unutmayalım. Herkes hata yapıyor. Ona yardımcı olmamız gerekiyor. Barış bizim oyuncumuz. Bu zamana kadar en iyi şekilde hizmet etti. Hangi mevkide oynarsa oynasın en iyisini yapmaya çalıştı. Devre arası teklif geldiğinde şampiyonluk için yola devam etti. Spekülasyonlar oluyor. Hata yapabilir, hatalı olabilir, yanlışlar olabilir. Çok genç bir oyuncu. Süreci, Barış ile birlikte doğru yönetmemiz ve geri kazanmamız gerekiyor."



"MAÇTAN ÖNCE BAŞARILAR DİLEDİ"



"Barış'ın Galatasaray'a olan sevgisinde hiçbir şey eksilmedi. İnsani şeyler bunlar. Barış'ı linç etmememiz gerekiyor. Ona sahip çıkalım. Galatasaray için önemli oyuncu. Bu dönemde oyuncu satmak istemiyoruz. Birçok hedefimiz var. Futbolun içerisinde bu tür satışlar, önemli teklifler var. Farklı şekilde değerlendiremeyiz ama başkanımızın da isteği de kadroyu koruyup takviyeler yapabilmek. Son haftaya girdik. Futbolcularımız da bu olaylardan etkilenmedi, kazandık. Barış maç öncesi post attı. Takım arkadaşlarına gruptan başarılar diledi. Takımının yanında olduğunu gösterdi. Bu da önemli."

"SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ" "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Barış Alper Yılmaz'ı satmayı düşünmüyoruz."