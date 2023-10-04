Okan Buruk: Manchester United'ı yenmek bizim için çok değerli

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında İngiliz ekibi Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Buruk, ikinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyerek, "Maç öncesi planımız, deplasmanda olmamıza rağmen kendi oyunumuzu oynamaktı. Maçın başından sonuna kadar kendi oyunumuzu ortaya koyduk. Karşımızda dışarıdan bakıldığında başarılı gözükmese de oyun olarak iyi bir takım vardı. Fırsat bulduklarında kalemize çok çabuk bir şekilde geldiler. İstatistiksel anlamda da iki takım adına benzer sayılar ortaya çıktı. İkinci yarıyı daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Daha çok rakip kaleye gittik. Günün sonunda buradan kazanarak ayrılıyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Manchester United gibi bir takımı burada yenmek hem bizim için hem de Türk futbolu adına çok değerli" diye konuştu.



"OYUNCULARIM BU DÖNEMİ ÇOK NET BİR ŞEKİLDE ATLATTILAR"



Çok yoğun bir fikstürden kayıpsız geçtiklerini ifade eden Buruk, kadroya yeni katılan oyuncuları hazırlamaya devam ettiklerini söyleyerek, "Bu sene biz bir değişime gittik. 11 tane yeni oyuncumuz geldi. Bu oyuncuları bir yandan hazırlıyoruz bir yandan da yarışıyoruz. Bu yarış içerisinde de kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Hiç maç kaybetmedik bu sene. Bu galibiyet de bize önemli bir ivme sağladı. Hakim Ziyech yoktu. O da hazırladığımız oyunculardan birisi. Bizim için 2 önemli maç oynadı. Ndombele'yi hazırlıyoruz, en iyi durumunda değil. 6 tane üst üste maç oynadık. 7'nciyi oynayacağız. Oyuncularım bu dönemi çok net bir şekilde atlattılar ve büyük bir mücadele ortaya koydular" ifadelerini kullandı.



"GERİYE DÜŞTÜĞÜMÜZDE OYUN PLANIMIZI HİÇ BOZMADIK"



Karşılaşmada iki kere geriye düşmelerine rağmen dizilişte değişiklik yapmadıklarını ve oyun planına sadık kaldıklarını aktaran Buruk, "Geriye düştüğümüzde tabii ki Manchester'ın skoru daha da yukarı çekmesine dair bir korkumuz oldu. Biz oyun planımızı hiç bozmadık. İki kere beraberliği yakaladık. Penaltıyı kaçırdık. Rakibimizin 10 kişi kalması işimizi daha da kolaylaştırdı. 3-2 yaptık belki 4'üncü golü de atabilirdik. 10 kişi kalmalarına rağmen onlara şans da verdik. Skoru artırabilirdik ama gol de yiyebilirdik. İstediğimiz oldu. 4'üncü golü atıp maçı daha erken de bitirebilirdik" diyerek sözlerini noktaladı.

