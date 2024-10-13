Okan Buruk: Osimhen'in kalma düşüncesi var

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV100'de bir programa konuk oldu.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

AVRUPA LİGİ

"Orada hazır olmadığımız yer savunmamızdı. Transferlerin adaptasyonu, Sara geldi, onla oynadık, adaptasyon süreci oldu. Şu andaki performansı çok etkileyici. Takıma inanılmaz uyum sağladı. Bazı oyuncular hiç adaptasyon sorunu yaşamıyor, Jakobs geldi başladı. Oyuncudan oyuncuya değişiyor. Takım iyi olunca da farklı oluyor. Geriye dönsek, çok üzüldüğüm Şampiyonlar Ligi'nde olamamak. Avrupa Ligi'nde olmak bir yol. Şampiyonlar Ligi'ne katılıyordunuz eskiden, Avrupa Ligi için mücadele ediyoruz. Geçen sezon bizim grupta Manchester United dördüncü oldu, Avrupa Ligi'ne kalamadı. Bu da bir yol, Avrupa Ligi. Şuradaki en iyi takım, en şanslı görünen takım Tottenham. Yakında oynayacağız. Onun dışındaki takımlar birbirine yakın. Maç günü olarak üstünlükler olabilir, bizim için burada iyi bir yol hedefi var. Ben çok inanıyorum.

"MİLLİLERE 3-4 GÜN İZİN DÜŞÜNÜYORUM"

Değerler olarak Barış Alper yorgun. Ziyech sakat, Sallai'yi Avrupa listesine yazamadık. Barış Alper'i çok dinlendiremedik. Sallai sakatlanınca mecbur yine onu soktum. Dinlendirecek durumumuz yok. Oyuncular yıpranıyorlar tabii. Fiziksel olarak değil mental olarak da yıpranıyorlar. Bu aralarda onlara izin vermeye çalışacağız. BAY haftamız var. Özellikle milli oyunculara 3-4 gün izin vereceğiz. BAY haftasında onlara bir izin düşünüyorum.

Fikstür konusunda söylediklerim şikayet gibi algılandı. Avrupa'da 2 maç arasında 8 gün vardı. Tam ortasında 4. günde lig maçı oynansa daha iyi olur dedim. Onu dile getirdim. Fikstürden şikayet ediliyor dendi. Yakında Fenerbahçe'nin fikstürü de aynı. Manchester United maçından 3 gün sonra Bodrum maçı. Sonraki maç 6 gün sonra. Beşiktaş, Başakşehir. Avrupa'da oynayan takımlarımız için düşünülebilir bunlar hep.



"SORUNUMUZ KONSANTRASYON EKSİKLİKLERİ"

Rigas Skola beraberliğinin ses getirmesi çok normal. Çok üzüldük. Ben o üzüntümü çok dile getirdim, gösterdim. O seviyedeki bir takımı ne olursa olsun yenmemiz gerekiyor. Ana sorunumuz konsantrasyon eksiklikleri. Stadyum ortamı çok kötüydü. Bir tarafta tribün var, her yer açık. Rakip takımın 50 bin seyircisi olsun, iyi atmosfer olsun. O benim daha çok işime geliyor. Bayern Münih, Manchester United deplasmanları, daha yeni Kadıköy'e gittik. Bu bizim işimize geliyor.

"PUAN KAYBININ AZ OLACAĞI BİR SEZON BEKLİYOR"

Kendi takımımdan şunu söyleyebilirim; senede kaç tane mağlubiyet beraberlikle şampiyon oluyordunuz. Ben Başakşehir'de 69 puanla şampiyon oldum. 34 maçta 70-72'lerdi. Eskiden teknik adamların da maç kaybetme lüksü vardı aslında. 5-6 maç kazanıp şampiyon olabiliyordu. Çok değişti şu anda her maçı kazanmak zorundayız. Biz 102 puana ulaştık, Fenerbahçe 99 puanla ikinci oldu. Düşünebiliyor musunuz? Maç seçebilecek lükste değilsiniz. 5-10 sene önce daha rahattın. 2 hafta berabere kalınca kimse büyütmüyordu. 3 takımın yarış içerisinde çok net devam edeceğini görüyorsunuz. Trabzonspor çok puan kaybetti. Samsunspor iyi başladı, ikinci durumda. Puan kaybının az olacağı bir sezon bekliyor.

FATİH TERİM

Fatih Terim'in sözleri bana da olabilir, olmayabilir de. Genel olarak maç trafiğinden bahsediyor. Genel olarak bir değerlendirme var. 8 günse tam 4. güne koyarsınız, fikstür yapınca. Pazara koyarsın, gündüz oynatırsın, onu dedim. Fenerbahçe'nin Manchester United maçı sonrası Bodrum maçını 3. günde oynuyor, ondan sonraki lig maçı 6 gün sonra. Fenerbahçe için de aynı. 4 gün oynansa diri şekilde maça da hazırlanacak.

"BARIŞ ANTALYASPOR DEPLASMANINDA OLMAYACAK"

Barış Alper Yılmaz, bir sakatlık geçirdi milli takımda. Antalyaspor deplasmanında olmayacak. Herhalde bir sonraki maçta olur. Barış normalin dışında bir oyuncu fiziksel olarak. Normal biri olsa Antalya maçında olmaz. Barış olunca bir şey diyemiyoruz. Çok çabuk toparlayabilir. Beşiktaş maçına yetişecek gibi görünüyor. Başka sakatımız yok. Ziyech başladı, iyi de başladı. Sert antrenman yaptık bugün, gösterdi. İyi, istekli. Osimhen takım dışında çalışıyor. Programımız, Antalya maçına hazır olması.

İçeride size ne dedim? Açıklayayım. Icardi goller atarak gitseydi kimse sormazdı. Gol atmadan gidince sorular artıyor. Güney Amerikalı oyuncularımıza ekstradan 2 gün izin verdim, Icardi, Torreira, Muslera, Davinson. Ailelerini de görecekler. Gidiş geliş 2 gün geçiyor. Diğer oyuncular izinliyken onlar 2 gün ekstra izin yapacaklar.



Fenerbahçe - Galatasaray çok önemli bir derbi. Rakibin hocası dünya çapında biri olması hepimiz için motivasyon. Şampiyonluğu, maçı ona karşı kazanmak çok önemli bir motivasyon. Çok önemli, değerli bir teknik adam. İşin en nirvanası, en üstü deplasmanda Fenerbahçe'yi yenmek. Rakip kulübede kim olursa olsun, onun çok üstüne çıkıyor. Ekstra motivasyon olmuyor. Bu maçlar zaten ekstra motivasyon. Biz bu maça çıkarken psikolojik olarak hazırlıyoruz. Bu maçlara hiç kasarak çıkmıyoruz. Kadıköy'de 2 galibiyet ve 1 beraberliğim var. Benim için önemli. Geçen sene içeride Fenerbahçe'ye ve deplasmanda Beşiktaş'a kaybettik. Derbilerde iyiyiz genel olarak. Oralarda kazanmak önemli. Derbide saha içi saha dışı olay olmadı. Giriş çıkış her şey çok güzeldi. Fenerbahçe seyircisi de çok iyi geçirdi maçı. Maçtan sonra da söyledim. Maç öncesi ben geç çıktım, kulübenin orada beni beklemiş. Maç sonunda ben gittim yanına. Bize yakışır şekilde gayet güzel geçti.



"BATSHUAYI ÇOK İYİ BİR KARAKTER"

Michy Batshuayi çok iyi, çok düzgün, çok profesyonel, çok uyumlu biri. Osimhen geldi, Batshuayi ilk antrenmanda ne tepki verir dersiniz, ben de onu düşündüm. İlk geldiğinde çok mutlu, hiçbir şey olmamış gibi, kendinden emin geldi. Michy öyle bir karakter. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyor. Sonradan girdiği 2-3 maçta iyi değildi aslında, oyun içinde o şeyi veremedi. Beğendiğimiz biri, insan olarak da. 3 tane çok iyi santrforumuz var. Bazen iki forvet oynayacağız. Kasımpaşa maçında ilk yarı iki forvet oynadık. Yine oynayacağız. Farklı diziliş oynayabiliriz, önde ikili olup savunmada 3'lü 4'lü oynamayı düşünüyoruz.

"OSIMHEN ANTRENMANSIZ GELDİ, SAKATLIK DA ONUNLA BAĞLANTILI"

Osimhen bize hazır gelmedi, antrenmansız geldi. Yaşadığı sakatlık da onunla bağlantılı... Icardi, Osimhen'in gelmesinden mutlu. Osimhen de Icardi ile oynadığı için mutlu. Elinizde bu kadar iyi iki oyuncu varsa bizim için önemli olan bu oyuncuları beraber oynayabilmek. Bunla ilgili bir şeyler yaratmamız gerekiyor. Maç sıklığı içerisinde kararlar vereceğiz tabii ki. Osimhen, Türkiye'ye geldi ve çok mutlu. Takımdaki en mutlu insanlardan birisi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN TRANSFER SÜRECİ

Kerem zaten oynuyordu, Adana Demirspor deplasmanı, çok iyiydi. Bazı ülkeler için transferin son günü. Kerem'in sezon başından beri yurt dışı isteği vardı. Galatasaray'dan sonra yeni bir yere gitmek istiyordu. Kerem'in hedefi vardı. Devamında gelen teklifler vardı. Kerem, Rusya'ya gitmek istemedi. Bizde iyi gidiyordu, tam formuna gelmişti. Portekiz'deki transferin son günüydü. O anda bir teklif geldi, uçaktaydık. İbrahim Hatipoğlu, Cenk Ergün, Abdullah Kavukçu ile uçaktaydı, Osimhen için İtalya'ya gidiyorduk. Orada haber geldi. Kerem çok fazla istiyordu. Başkanımızı, İbrahim Hatipoğlu'nu, Cenk Ergün'ü aradı benim yanımda. Avrupa'ya gitmeyi istemek çok doğal bir şey. Kerem'in gitmesinde ne kadar zorlanabileceğimizi kafamda geçirdim. O anda çok istemesem de mutsuz bir şekilde Kerem'in kalması, Kerem'in de takımın da enerjisini düşürebilirdi. Bu çok uzun sürmese de 2-3 hafta olabilirdi. Başkanımız da, yönetim kurulumuz da okey dedikten sonra transfer oldu. Kerem, Benfica'da çok iyi başladı. Milli maçta da iyi başladı. 3 gol attı, çok iyi oynadı. Vedalaşmaya geldi, rahatlamış haliyle o kadar iyi oynadı, ona da dedim. Transferin verdiği mutlulukla baskıları da üzerinden atmış. Çok başarılı gidiyor.

"OSIMHEN'İN BURADA KALMA DÜŞÜNCESİ VAR"

Osimhen, Ocak ayı transferi için kendisi de kalacağını net şekilde belli etti. Oyuncu burada mutlu ve kalmak istiyor. Şartları net olarak bilmiyorum. Osimhen'in 'Burada kalacağım' düşüncesi var.

Sara, Championship'te oynarken daha da özgürdü. Daha çok ceza sahasına giren bir oyuncuydu. PAOK maçında Yunus'un attığı gol sırasında ceza sahası içinde. Orada daha rahat yapıyordu, burada da yapacak. Torreira'ya da çok yardımcı oluyor. Sara'yı bazı maçlarda 10 numaraya aldık ama iyi olduğu, rahat ettiği yer 8 numara. Geçen sen de o pozisyonda oynadı, sağ kanat da oynadı takımında.



"Gerçek Galatasaray taraftarlarından bazıları sizi istemiyor olabilir, 2 sene geçmiş üçüncü sene sizden sıkılanlar da olabilir. Evlilik gibi. Başka birisini getirmek için organizasyon içine girmiş birileri de olabilir, yabancı ya da Türk bir hoca isteyenler tarafından. Rakip takımların taraftarları da başarılı olmanızdan ötürü sizi istemiyor ve tagin altına yazı yazmış olabilir. Ben bunun başarı ile ortadan kalkabileceğini düşünüyorum. Maç kaybettiğimde hep aynı şeyleri yaşadım."

