Okan Buruk: "Oynanabilecek en güçlü oyunu oynadık"

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray evinde karşılaştığı Alman ekibi Bayern Münih’e 3-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Grubun favori takımıyla oynadık. Uzun süredir gruplarda maç kaybetmeyen bir takım. Rakibimize karşı kazanarak hem rakibimizin serisini bitirmek hem de grupta iddialı durumumuzu devam ettirmek için 3 puan için sahaya çıktık. İlk yarıda oyunumuz etkiliydi. Belki Bayern Münih’e karşı uzun süredir hiçbir takım bu sayılara, bu kadar baskıya, bu kadar topa sahip olmaya ulaşmamıştır. Bunu çok iyi bir şekilde yaptıktan sonra skor olarak bitiremedik. İkinci yarıda 2-1’e kadar dengeli oyun vardı. Geçişleri çok etkili yaptılar. 2-1’den sonra rakibimizin kalemize şuta atmasına yol açtı. Oyuncularımın gösterdiği performanstan dolayı mutluyum. Desteklerinden dolayı taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizim oyunumuzla onların desteği birleşti ama önemli bir oyun ortaya çıktı, sonuca yansıtamadık. Onları mutlu gönderemediğimiz için üzgünüz. Oyun olarak, kalite olarak ve güç olarak ne seviyede olduğumuzu görmüş olduk" şeklinde konuştu.



"GÜÇLÜ BİR TAKIMA, OYNANABİLECEK EN GÜÇLÜ OYUNU OYNADIK"



Oyuncu değişiklerini geç yaptığıyla ilgili eleştirilerin sorulması üzerine Buruk, "Golün ne zaman olacağını bilemiyorsunuz. Oyun içerisinde bir şeyler aksıyor ve bunun için oyuncu değiştirme yapıyorsunuz. 2 dakika önce de olabilir, 3 dakika sonra da olabilir. Manchester maçında da değişiklik yaparken 2 kere gol attık. Dünyada baktığınızda büyük takımlar, büyük hocalar oyuncu değişikliklerini bu kadar erken yapmıyor. Oyuncu değiştirmeyen hocalar var. O anda takımın gol yemesi bizim için şanssızlık. Şanssızlıktan başka bir şey olarak açıklayamazsınız. Gol yedikten sonra herkes bir suçlu arayacak tabii ki. Bugün çok fazla şey doğru yaptık. Doğru bir oyun oynadık. Belki bir Türk takımının uzun yıllardır oynamadığı kadar böyle güçlü bir takıma, oynanabilecek en güçlü oyunu oynadık" diye cevap verdi.



"BAYERN MÜNİH'E KARŞI BÖYLE POZİSYONA GİREBİLİYORSANIZ BENİM İÇİN DEĞERLİ"



Pozisyona girdiklerini fakat atamadıklarını belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bunu Beşiktaş maçında da benzer bir şekilde yaşadık. Geçen sene de bunu bir dönem yaşamıştık. Birçok pozisyona girip atamıyoruz. Sonlandırmada çok iyi oyuncularımız var. Şampiyonlar Ligi motivasyonu belki biraz daha yüksek oluyor. Ankaragücü maçı için de söyleyebiliriz. 35-36 şut attık, zorla 2-1 kazanmıştık. Genel olarak pozisyona giriyoruz ama bunları bitirmemiz gerekiyor. Benim için asıl olan Bayern Münih'e karşı böyle pozisyona girebiliyorsanız benim için değerli. Genel resme baktığınızda iyi bir performans vardı. Rakibimiz geldiği pozisyonları değerlendirdi. Dünyanın en iyi iki kanat oyuncusuna sahip. Bizi cezalandırdılar" ifadelerini kullandı.

Sol bekte Kazımcan Karataş’ı tercih etmesinin nedeninin sorulması üzerine Okan Buruk, "Angelino çok beğendiğim bir oyuncu. Buraya gelmesini çok istediğim bir oyuncu. Ofansif bir bek. Defans anlamında ofansa göre geride olan bir bek. Kazım’ın hızını biraz daha önde gördüm, temaslı da oynayabilen bir oyuncu. Zaman zaman bu temasları oyun içerisinde yaptı. Bazen oyun içerisinde Abdülkerim’i de kullandık. Merkezde de iyi giden savunma ikilisi var. O ikiliyi bozmak istemedim. Abdülkerim severek sol bek oynayan bir oyuncu değil. Oyun içinde zaman zaman kullandık. Genel olarak iki oyuncu arasındaki düşüncem buydu" dedi.



"2-1 OLDUKTAN SONRA MENTAL OLARAK MAÇI BIRAKTIK"



Fiziksel olarak Bayern Münih’in gerisinde kaldıklarını düşünmediğini söyleyen Buruk, "Belli bir dakikadan sonra geçişte rakibimiz bize üstünlük sağladı. Dünyanın en hızlı oyuncularına sahip takım. Sane solda, Coman sağda oynadı, kaleye dikine koşular yaptı. Psikolojik olarak düşüşümüz 2-1’den sonraydı. Mental olarak çok erken teslim olduk. Giren oyuncular da enerjiyi yükseltmedi. 2-1 olduktan sonra mental olarak maçı bıraktık. Bence en büyük sıkıntımız buydu" açıklamasında bulundu.