Okan Buruk oyuncularının performansından memnun

Buruk, Alman temsilcisiyle Allianz Arena'da yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Oyuncularımın genel performansı iyiydi. İyi bir performans sergilediler." dedi.



Bayern Münih'in çok organize olan bir takım olduğunu ve karşılaşmaya daha ideal bir takımla çıktıklarını ifade eden Buruk, kaleci Manuel Neuer'in oynamasının işlerini kolaylaştırdığını belirtti.



Buruk sarı kırmızılı takımın maçın büyük bölümünde Bayern Münih ile başa baş oynadığını vurgulayarak maçın kırılma anının Bayern Münihli futbolcu Davies'e ikinci sarı kart verilmeyerek oyun dışı kalmaması olduğunu kaydetti.



Karşılaşmanın hakeminin ilk defa bir şampiyonlar ligi karşılaşması yönettiğine işaret eden Buruk, "Tabii ki hatalar yapması normal." dedi.



Galatasaray'da girdiği pozisyonları gole çevirecek oyuncuların olduğunu dile getiren Buruk, "Bazen yanlış seçimler yaptılar bazen şut attılar. Daha iyisini yapacaklarını düşünüyorum önemli olan pozisyona girmek. Bayern Münih karşısında bu kadar net pozisyona giriyorsanız bunları atmalısınız, atamazsanız maçı kaybediyorsunuz. Oyuncularımın genel performansı iyiydi. Bu maç olmadı bir sonraki maçta olacak" diye konuştu.



A grubunun diğer karşılaşmasında Kopenhag'ın Manchester Unitedi'i yenmesine de değinen genç teknik adam, "Ne olursa olsun iki takımı da yenmek için sahaya çıkacaktık yine kazanmak için sahaya çıkacağız. Sahamızda Manchester United'i deplasmanda da Kopenhag'ı yenmek için sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.