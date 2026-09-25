Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk , Trabzonspor derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK 'ye sevk edildi.

TFF Hukuk Kurulu, Okan Buruk'u “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle PFDK'ye sevk etti.

NELER YAŞANDI?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıktı.

Sarı-kırmızılılar, Papara Park'taki müsabakadan 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve bu sezon ilk kez mağlup oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın 72. dakikasında kırmızı kart gördü.

Buruk, "Benim hakeme hiçbir hakaretim yok. Hiçbir kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdi neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim, asla hakaret etmedim, kötü söz söylemedim. Beni isteyerek attı." demişti.