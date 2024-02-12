Okan Buruk rekor peşinde: Galatasaray tarihine geçebilir

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında 2 puan bırakmasıyla birlikte 66 puanla liderliği devraldı.
İÇ SAHADA PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM
Süper Lig'de iç sahada son olarak geçen sezonun 2. haftasında Giresunsor'a 1-0 yenilen Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 13 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Ayrıca Okan Buruk'un öğrencileri ligde iç sahada puan kaybetmeyen tek takım konumunda.
GALATASARAY TARİHİNE GEÇMESİNE SON 3
Geçen sezondan itibaren peş peşe 16. lig maçını kazanan Okan Buruk'un Galatasaray tarihine geçmesine 3 maç kaldı.
Mircea Lucescu, Galatasaray'ı yönettiği 2001-02 sezonlarında iç sahada art arda 18 lig maçı kazanmıştı.
Fanatik'in haberine göre, sarı-kırımızılı ekip Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor karşılaşmalarından zaferle ayrılırsa Okan Buruk, Galatasaray'ın başında peş peşe en çok iç saha maçı kazanan teknik direktör olarak tarihe geçecek.
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