NTV.COM.TR’ye geri dön

Okan Buruk rekor peşinde: Galatasaray tarihine geçebilir

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ligde iç sahada çıktığı son 16 maçı da kazandı. Deneyimli teknik adam 3 maç daha kazanması durumunda Mircea Lucescu'nun art arda en çok iç saha maçı kazanan teknik direktör rekorunu kıracak.

Okan Buruk rekor peşinde: Galatasaray tarihine geçebilir

, Trendyol 'in 25. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında 2 puan bırakmasıyla birlikte 66 puanla liderliği devraldı.

İÇ SAHADA PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

Süper Lig'de iç sahada son olarak geçen sezonun 2. haftasında Giresunsor'a 1-0 yenilen Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 13 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Ayrıca Okan Buruk'un öğrencileri ligde iç sahada puan kaybetmeyen tek takım konumunda.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇMESİNE SON 3

Geçen sezondan itibaren peş peşe 16. lig maçını kazanan Okan Buruk'un Galatasaray tarihine geçmesine 3 maç kaldı.

Mircea Lucescu, Galatasaray'ı yönettiği 2001-02 sezonlarında iç sahada art arda 18 lig maçı kazanmıştı.

Fanatik'in haberine göre, sarı-kırımızılı ekip Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor karşılaşmalarından zaferle ayrılırsa Okan Buruk, Galatasaray'ın başında peş peşe en çok iç saha maçı kazanan teknik direktör olarak tarihe geçecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;