Okan Buruk rekor peşinde: Galatasaray tarihine geçebilir

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında 2 puan bırakmasıyla birlikte 66 puanla liderliği devraldı.

İÇ SAHADA PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

Süper Lig'de iç sahada son olarak geçen sezonun 2. haftasında Giresunsor'a 1-0 yenilen Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 13 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Ayrıca Okan Buruk'un öğrencileri ligde iç sahada puan kaybetmeyen tek takım konumunda.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇMESİNE SON 3

Geçen sezondan itibaren peş peşe 16. lig maçını kazanan Okan Buruk'un Galatasaray tarihine geçmesine 3 maç kaldı.

Mircea Lucescu, Galatasaray'ı yönettiği 2001-02 sezonlarında iç sahada art arda 18 lig maçı kazanmıştı.

Fanatik'in haberine göre, sarı-kırımızılı ekip Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor karşılaşmalarından zaferle ayrılırsa Okan Buruk, Galatasaray'ın başında peş peşe en çok iç saha maçı kazanan teknik direktör olarak tarihe geçecek.