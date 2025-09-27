Okan Buruk, rekoru geliştirdi: Fatih Terim'i geride bırakmıştı
Fatih Terim'i geride bırakan Okan Buruk, Alanyaspor maçının ardından kendi rekorunu ileriye taşıdı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kendi rekorunu geliştirdi.
Tecrübeli teknik adam, geçen sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçıyla birlikte 1998-1999 sezonunda 5'te 5 yapan Fatih Terim'i bu alanda geçerek, sarı-kırmızılıların tarihinde 6'da 6 yapan ilk Türk teknik direktör olmuştu.
Söz konusu başarıyı bu sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasında tekrarlayan Okan Buruk, Alanyaspor'a karşı aldığı 1-0'lık galibiyetle 7'de 7 yaptı ve kendi rekorunu geliştirdi.
ÜST ÜSTE 3 MAÇ DAHA KAZANIRSA FENERBAHÇE'Yİ YAKALAYACAK
Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3 maç daha kazanırsa, Fenerbahçe'nin rekorunu egale edecek.
Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2023-2024 sezonunda Süper Lig'deki ilk 10 maçını kazanarak bu alanda rekor kırmıştı.
Sarı-kırmızılılar, ligde sırasıyla çıkacağı Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarından galibiyetle ayrılması halinde Fenerbahçe'nin kırdığı bu rekoru yakalayacak.
