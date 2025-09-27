Okan Buruk, rekoru geliştirdi: Fatih Terim'i geride bırakmıştı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kendi rekorunu geliştirdi.



Tecrübeli teknik adam, geçen sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçıyla birlikte 1998-1999 sezonunda 5'te 5 yapan Fatih Terim'i bu alanda geçerek, sarı-kırmızılıların tarihinde 6'da 6 yapan ilk Türk teknik direktör olmuştu.



Söz konusu başarıyı bu sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasında tekrarlayan Okan Buruk, Alanyaspor'a karşı aldığı 1-0'lık galibiyetle 7'de 7 yaptı ve kendi rekorunu geliştirdi.

ÜST ÜSTE 3 MAÇ DAHA KAZANIRSA FENERBAHÇE'Yİ YAKALAYACAK



Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3 maç daha kazanırsa, Fenerbahçe'nin rekorunu egale edecek.



Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2023-2024 sezonunda Süper Lig'deki ilk 10 maçını kazanarak bu alanda rekor kırmıştı.



Sarı-kırmızılılar, ligde sırasıyla çıkacağı Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarından galibiyetle ayrılması halinde Fenerbahçe'nin kırdığı bu rekoru yakalayacak.

