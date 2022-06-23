NTV.COM.TR’ye geri dön

Okan Buruk resmen Galatasaray'da

Galatasaray, bir süredir görüştüğü Okan Buruk'u teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Sözleşme 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık olacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.06.2022 - 11:03 | Son Güncelleme : 23.06.2022 - 11:27

Okan Buruk resmen Galatasaray'da

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İlişkili Haberler

Okan Buruk sessizliğini bozdu: En büyük mutluluk Galatasaray teknik direktörlüğüdür

Okan Buruk sessizliğini bozdu: En büyük mutluluk Galatasaray teknik direktörlüğüdür

Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması

Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması

'ın yeni teknik direktörü oldu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, " A takımımızın teknik direktörlüğü için şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. " denildi.

Okan Buruk'un bu sezon 17 milyon lira, uzatma opsiyonunun kullanılması durumunda ise bir sonraki sezon 20 milyon lira net ücret alacağı ifade edildi.

OKAN BURUK'UN KARİYER SATIRBAŞLARI

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...