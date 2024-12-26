Okan Buruk son durumu açıkladı: Icardi'nin lisansı dondurulacak mı, Osimhen'in bonservisi alınacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'e verilen ara sonrası son durumu değerlendirdi.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Sacece ben, oyuncularım ve teknik ekip görünüyor ama Florya'daki bütün çalışanlarımız, bu takımın başarısı için çalışıyor. Devamında sizden sorumlu olan başkan ve yönetim kadroyu oluşturuyor. Son 3 sezondur Galatasaray akımı inanılmaz büyüyor. Çıta yükselerek gidiyor. Galatasaray sevgisi çok büyüyor.



8 puan bizim için tuzak. Ona hiç aldanmamamız gerekiyor. Her zaman saha içine odaklanmalıyız. Biz şu ana kadar hep bunu yaptık. Puan farkını daha da açmamız lazım. Hiç durmaya niyetimiz yok.

"ICARDI'Yİ ÇOK ÖZLÜYORUZ"

Şampiyonluklar, başarılar ve faaliyetler önemli. Icardi de çok önemli şeyler yaptı ve onun şu an olmayışı bir boşluk. Icardi bizim için çok değerli, onu özlüyoruz.

Icardi'nin iyileşme süreci var. Yener hocanın öngörüsü yeni sezona hazırlanması yönünde. Icardi'nin lisansını askıya almak gibi bir düşüncemiz şu anda yok. Doktorun tam olarak ne zaman döneceğini söylemesi de önemli. Kadro yapılanmamız nasıl olacak ve doktorun raporu nasıl olacak? Bu konuda karar vermek için önemli olan bunlar.



OSİMHEN'İN BONSERVİSİ



Osimhen'in bonservisini alınmasını tabiki isterim. Oyuncunun isteği sezon sonuna kadar bizim olmak şeklinde. Devre arası gitmek gibi bir düşüncesi olmadığını bize söyledi. Oyuncunun da çok üstüne gitmemek lazım. Sezon sonuna doğru oyuncu ve kulüp transferle ilgili girişimlerde bulunabilir. Şu an bunu konuşmak için erken. Biz almak isteriz böyle bir şart oluşurusa."

