Okan Buruk: Stada girerken provokasyon vardı

Süper Lig'in 18. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Okan Buruk derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

"FRED YOK DİYE KARA KARA DÜŞÜNECEK DEĞİLİZ"



Yayıncı kuruluşa ilk çıkan Kartal şu ifadeleri kullandı:



"Öncelikle şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatanımızın başı sağ olsun. Mehmetçiklerimizi, Allah başımızdan eksik etmesin. Onlar varsa biz varız.

İyi hazırlandık, motiveyiz. Kazanmak için tüm planları yaptık. Oyuncularıma güveniyorum.



Fred yok diye oturup kara kara düşünecek değiliz. Taktik disipline bağlı şekilde kendi işimizi yapacağız. Oyuncularımın görevlerini yerine getireceklerine inanıyorum."



"STADA GİRERKEN PROVOKASYON VARDI"



Buruk ise maç önü yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Gerçekten hepimiz çok üzgünüz. Dualarımız şehitlerle ve aileleriyle. Başımız sağ olsun. İnşallah terörün bittiği ve barışın geldiği, ülke olarak bu üzüntüleri yaşamadığımız bir dünya istiyoruz.

Fenerbahçe ön alan baskısı ve bitiricilik anlamında önemli bir takım. Biz kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Rakibimizin kadrosuna, duruşuna göre organizasyonlarımızı yaptık. Top bizdeyken neler yapacağımızı planladık.

Top ayağımızdayken yaptığımız işler önemli. Bugün buradan kazanarak ayrılmak istiyoruz

Stresli bir maç olacak. Stresi yönetmemiz gerekiyor. Zor ve stresli bir maç olacak. Stada girerken, psikolojimizi bozacak hareketlerde bulundular. Bir provokasyon vardı.

Sanchez'in ağrıları olduğu için bugün kadroda yok. Başlayacağımız 11 ve planlarımız var."