Okan Buruk, Süper Lig'deki galibiyet sayısını 100 yaptı!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçıyla birlikte Süper Lig’de 100. galibiyetini kazandı.
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Göztepe ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1’lik skorla galip ayrılırken, Teknik Direktör Okan Buruk önemli bir başarıyı daha kazandı.
2022 yılında takımın başına geçen Buruk, Göztepe müsabakasıyla sarı-kırmızılılarla Süper Lig’de 120. maçını oynadı ve 100. galibiyetini elde etti. Başarılı teknik adam geride kalan karşılaşmalarda 7 mağlubiyet alırken, 13 kez de berabere kaldı.
52 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray ile Süper Lig’de 3 şampiyonluk yaşarken, 1’er de Ziraat Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa’yı kazandı.
- Etiketler :
- Süper Lig
- Okan Buruk
- Galatasaray