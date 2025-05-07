Okan Buruk, Süper Lig'deki şampiyonluk geleneğini sürdürme peşinde

Süper Lig'de 26 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 83 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, 34. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde kapatarak bitime 4 maç kala şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı.



Sarı-kırmızılı ekip, kalan müsabakalarda 4 puan toplaması durumunda sarı-lacivertlilerin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, ligde sırasıyla Trabzonspor (D), Bellona Kayserispor (E), Göztepe (D) ve RAMS Başakşehir maçlarına çıkacak.



Okan Buruk'un öğrencilerinin Fenerbahçe'nin 9 Mayıs Cuma günü Başakşehir deplasmanında alacağı sonuca göre Trabzonspor müsabakasıyla şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor.



TÜRK TEKNİK ADAMLAR SON 17 SEZONA DAMGA VURDU



Süper Lig'de geride kalan 65 sezonun 31'inde Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı. Türk teknik direktörler, son 17 sezonda şampiyonluklara ambargo koydu.



Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heinz Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunu Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunu Ertuğrul Sağlam teknik direktörlüğündeki Bursaspor kazandı.



2010-2011 sezonunda Aykut Kocaman, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşırken 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray mutlu sona ulaştı.



Ersun Yanal'ın başında olduğu Fenerbahçe 2013-2014 sezonunda zirvede yer alırken, 2014-2015'de Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray aynı başarıyı gösterdi.



2019-2020 sezonunu Okan Buruk'un çalıştırdığı İstanbul Başakşehir, 2020-2021 sezonunu Sergen Yalçın idaresindeki Beşiktaş, 2021-2022 sezonunu Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını da Okan Buruk'un yönettiği Galatasaray şampiyon tamamlayarak Türk teknik adamların geleneğini sürdürdü.



Sarı-kırmızılı ekibin başında üst üste 3. şampiyonluğuna giden Okan Buruk, ipi önde göğüslemesi durumunda Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisini 18 sezona çıkaracak.



ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN SON YABANCI ZICO



Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.



Son 17 sezonda Galatasaray 8, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı.