Okan Buruk taburcu edildi: Derbide sahada olacak mı?

Geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye götürülen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle ameliyata alınmıştı. Başarılı bir operasyon geçiren tecrübeli teknik adam, bugün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu edildi.



Sarı-kırmızılı takımın deneyimli çalıştırıcısı, hastane çıkışında, "Her şey yolunda. İşimizin başındayız. İyiyim" açıklamasını yaptı.

Buruk'a hastane çıkışında Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu eşlik etti.

DERBİDE TAKIMIN BAŞINDA OLACAK





Buruk, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde de takımının başında yer alacağını aktardı.



Öte yandan Okan Buruk, yarın derbi öncesindeki son antrenmanda da takımının başında olacak.