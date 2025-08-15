Okan Buruk takımdan ayrılacak oyuncuları tek tek açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk , Karagümrük maçından önce açıklamalarda bulundu. “Buruk, "Frankowski ve Morata ayrıldı. Ayrılmaya yaklaşan bazı oyuncular var Carlos Cuesta ve Victor Nelsson… Derrick Köhn de aynı şekilde. Görüşmeler devam ediyor." dedi.

ICARDİ VE OSİMHEN AÇIKLAMASI

Buruk, sarı-kırmızılı takımın yıldızları Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin Fatih Karagümrük karşısında süre alabilecek durumda olduklarını söyledi.

Buruk, "İki tane çok değerli oyuncumuz Icardi ve Osimhen ilk kez kadroda. Onların alacağı süreler bizim için önemli olacak. Osimhen daha önde tabii ki. Bugün daha uzun süreleri görecek durumda. Risk almak istemiyoruz. Çok kısa bir zaman çalıştı. Icardi ilk defa çift kalelerde yer aldı. Kendini iyi hissettiği için oyunun gidişatına göre düşüncemizi gerçekleştirmeye çalışacağız.” ifadelerini kullandı.