Okan Buruk: Türk futbol tarihinin en iyi baskısıydı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı 3-2 mağlup ederek namağlup yoluna devam etti.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

Bugün cesur bir kararla başladık. Bay haftası olmasıyla 10 günlük hazırlanma şansımız oldu. Oyun içinde çok iyi eşleştik. Galibiyetten ötesini gerçekleştirdik. Rakip 10 kişi kalınca eşleşmelerde sıkıntı yaşadı. İkinci yarı tek geldikleri pozisyonda gol buldular. Toplamda 4-5 şutları 2 gol attılar. Yaptığımız her şeyle Tottenham'ın verdiği istatistikleri verdi.

"RAKİBE TARAFTARIMIZLA BERABER BASKI YAPTIK"

Oyuncularımla, Galatasaray taraftarıyla gurur duyuyorum. Rakibe yaptığımız baskıları beraber yaptık. Türk Futbol tarihinde bir takımın İngiliz takıma yaptığı en iyi baskıydı.

"7-8 GOLE ULAŞABİLİRDİK"

İkinci yarı 7-8 gole ulaşabilirdik. Yorgunluklar oldu. Mertens'i değiştirdik. Devamında Osimhen çıkmak istedik. Mauro'nun sakatlığı oldu. 4. golü atmalıydık. Türk futbol tarihi için önemli bir gece.

"TÜRKİYE LİGİ KALİTESİNİN NE OLDUĞUNU GÖSTERDİK"

Türkiye Ligi kalitesinin ne olduğunu gösterdik. Dün Beşiktaş kazandı, bir önceki maçta Lyon'u yendi.

Türk takımlarının başarısını unutamayız. Bazen çok fazla aşağılıyoruz. Türk halkına armağan etmek istiyoruz. İşimizi iyi yapmamız gerekiyor, saha dışında değil saha içinde konuşmamız gerekiyor."