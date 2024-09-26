Okan Buruk: Üç forvetle de oynayabiliriz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında alınan 3-1'lik PAOK galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Bugün de en iyi oyunlarımızdan birini oynadık. 4 maç üst üste kazanmak çok önemli. Oyun olarak da bunu çok hissettirdik. Savunma yapmaya gelen bir takıma karşı çok pozisyon bulduk, bu değerli. Oyunla taraftar birleştiğinde çok daha iyi oluyor.

"FLORYA ETKİLENMEDİ"

Öz güvenimiz çok yüksek. Dışarıdan fırtınalar kopuyor gibi düşünülüyor ama Florya bundan etkilenmedi. Galatasaray çok büyük bir camia. Transfer dönemi bittiği zaman, bizde çözüm oluyor. Herkes rahatlıyor.

"ÜÇ FORVETLE DE OYNAYABİLİRİZ"



Çok oyuncunuz olsun, az oyuncunuz olmasın. Çok sayıda maç oynayacağız. Herkesi farklı mevkilerde ve dizilişlerde kullanabiliriz. Bundan sonraki maçlar için bunları düşünüyoruz. Üçlü savunma oynayan bir takıma karşı, üç forvetle de oynayabiliriz.

Gabriel Sara bugün hem 6 hem 8 hem 10 olarak oynadı. Tahminimce 13 kilometreye yakın koşmuş olabilir. Jakobs da koridoru etkili şekilde kullandı. Oyuncularımıza iyi bakacağız, iyi değerlendireceğiz. Kanat oyuncuları ve sol bekte oyuncularımız var. Jakobs'u idareli kullanmamız gerekiyor.

YUNUS AKGÜN



Yunus Akgün'ün performansından hepimiz mutlu oluyoruz. Yetenekli olduğunu biliyorduk, ne zaman çıkacak artık diye düşünüyorduk. Böyle devam etmesi çok önemli.