Okan Buruk, Uğurcan Çakır'ın son durumunu açıkladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Monaco'ya 1-0 yenildi.



Sarı kırmızılarda teknik direktör Okan Buruk mücadeleyi değerlendirdi.



Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"İlk yarıda atamadıklarımız var, son final paslarında da hatalar yaptık. Değerlendirsek, ikinci yarıya çok daha rahat çıkabilirdik.

Monaco ikinci yarıya istekli başladı. Baskılarda zaman zaman yanlış yerden gittik. İkinci topları da alamadık. Arka tarafı çok kötü ama ön tarafı çok iyi bir takım Monaco... Belki bitiremedikleri de çok pozisyon oldu.



Maçın sonunda riskler aldık, olmadı. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. İkili mücadele kazanan oyuncuların eksikliğini bugün yaşadık. İki maçımız var, bu maçları kazanıp hedefe ulaşmak için her şeyi yapacağız.



UĞURCAN ÇAKIR'IN DURUMU

Üst bölgesinde, adelesinde bir zorlanma var. MR sonucunda belli olacak. Bu süreçte bir kaleci kalmıştı sakatlanmayan."