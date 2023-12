Okan Buruk: VAR odasından verilmeyen net bir penaltı var

Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerine Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulunarak başlayarak, "Aldığımız şehit haberleriyle ülke olarak hepimiz çok üzüldük. Birçok aile bundan yandı. Ülke olarak bizim için zor ve kötü bir gün. Bunun son bulmasını diliyorum." dedi.



Okan Buruk, maçta rakiplerinin baskı yapmayacağını bildiklerini dile getirerek, "Çünkü çok sert baskılar yapan bir takım değil. Daha çok alanında bekleyip, rakibin hata yapmasını bekleyen bir takım. Maçta bugün ekstra bekleyen bir takım vardı karşımızda. Özellikle ilk yarıda topa sahip olma yüzdemiz, oyun içindeki üretkenliğimiz rakibimize göre daha iyiydi. Rakibimizin çok fazla geride bekledi, topu bize bıraktı. Oyun kurmakta çok rahat ettik ama iki ve üçüncü bölgeye geçmede çok iyi işler yapmadık. Bu da bizim üretkenliğimizi etkiledi. Rakibimize ilk yarıda bir şut fırsatı verdik." diye konuştu.

"ICARDİ'YE YAPILAN MÜDAHALE PENALTIYDI"



Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe ceza sahasında ilk yarıda Mauro Icardi'ye yapılan müdahalenin penaltı olduğunu savunarak, şunları kaydetti:



"VAR odasından verilmeyen net bir penaltı vardı. Boks ringlerinde atılan cinsten bir yumruktu belki de. Maalesef bu gözükmedi. Yayıncı kuruluşun da bunu net göstermediğini öğrendik. Bütün dünyanın seyrettiği bir derbi. Birçok ülkede bu maç yayımlandı. Biz burada gol ve pozisyon olmadığı için kendimizi eleştiriyoruz ama yayıncının da kameralarını fazlalaştırmasını, ceza sahasındaki net pozisyonla ilgili görüntüleri vermesini insanlar da talep ediyor. Türk futbolunu eleştiriyoruz ama Türk futbolu içerisindeki diğer paydaşların da yaptığını eleştirelim diye söylüyorum. Maçın geneline baktığımızda iki takım da net pozisyon üretmedi. Seyir zevki olan bir maç olmadı. Herkes sonuca odaklandı. Kazanabileceğimiz bir maçtı."



Okan Buruk, müsabakada rakiplerine isabetli şut izni vermediklerini anlatarak, "Hücum hamleleri de yaptık. Rakibimizin de hamleleri oldu. Bu maçlar önemli ve değerli. Herkesin kazanmak istediği maçlar. Bugün deplasmanda bir oyun oynamadık aslında. Rakibimizden baskı yemedik. Pozisyon ve isabetli şut yemedik. Baskı altında bir deplasman olarak geçirmedik. Bunu da takımın disiplin ve konsantrasyonuyla yaptık. Eksik olan taraf, kendi üretkenliğimizin altında kaldık." ifadelerini kullandı.



Topun oyunda kalma süresinin çok düşük olduğu belirtilerek yöneltilen bir soru üzerine Buruk, "Çok fazla faul oldu. Çok fazla itiraz oldu. İtirazlar da zaman zaman çok uzadı. Hakem bir pozisyonla ilgili gelip, kenarda pozisyonu anlattı. Oyunculara da her şeyi anlatacak bir şey yok. İki takım da zaman zaman fazla itiraz etti. Hakem orada belki oyuncuları etrafından gönderebilirdi. Ama derbi maçlar biraz böyle oluyor. İki takım da oyunun hızlanmasına izin vermedi. Beklentilerin altında kalan bir derbi oldu. Kazanmak için gelmiştik. Maçın sonuna kadar kazanma hamleleri yaptık. Deplasmanda oynanan bir maç. İkinci maçı sahamızda oynayacağımız için bu sonuç bizim için bir avantaj." değerlendirmesinde bulundu.



Oyun planları ve son maçtaki iyi performansından dolayı Kerem Demirbay'ı derbide tercih ettiğini aktaran Buruk, Davinson Sanchez'in TFF Süper Kupa'daki maçta oynayıp oynamayacağına 2-3 gün içinde yapacakları değerlendirmeyle karar vereceklerini dile getirdi.



"SÜPER KUPA MAÇININ TARİHİNİ DOĞRU BULMUYORUM"



Okan Buruk, Fenerbahçe ile 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da oynayacakları TFF Süper Kupa maçının tarihini doğru bulmadığını vurgulayarak, "Tarih olarak iki derbinin üst üste gelmesi Süper Kupa'nın anlamını azaltıyor. Bu maçın golsüz bitmesi belki orada gol beklentisini yükseltme anlamında olumlu olacak. Tarih olarak kötü bir tarih. Hem iki maçın arka arkaya gelmesi hem ligde en çok yorulan iki takımın dinleneceği haftada derbi koyulması... Oyuncuların da dinlemesi gerekiyor. Tek dinleneceğimiz tarih olduğu için doğru bulmuyorum. Tabii ki kupayı kazanmak istiyoruz. Müzemize bir kupa daha götürmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.



Karşılaşmada sol bekte görev verdiği Barış Alper Yılmaz'ın iyi mücadele ettiğini anlatan Buruk, milli futbolcunun bu bölgedeki performansından memnun olduklarını ifade etti.



Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred'in TFF Süper Kupa maçında oynayacak olmasıyla ilgili soruya, "Fred önemli bir oyuncu. Fenerbahçe için de oyun içerisinde önemli rolü olan bir oyuncu. Bizim için değişmiyor. Her maç her takıma karşı aynı oyunu oynuyoruz. Planımız belli. Galatasaray'ın oyun planı içerisinde dominant olmak, daha önde oynamak var. Bizim için çok fazla bir şey değişmeyecek. Fenerbahçe için oynadığı zaman çok şey değişiyor. Burada ona dikkat etmemiz gerekecek." cevabını verdi.