Okan Buruk: Avrupa'da kupa kazanma hedefimiz var

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.

Maçın ardından konuşan Buruk şu ifadeleri kullandı:



"Rakibimizin 5'li savunmayla başladıklarını gördük. Bunu bir duran topla çözdük. Rakibin çok açılmadığını gördük. Belli bölümlerde topu bize bıraktılar. Attığımız goller değerli ve net pozisyon vermedik. Savunmamızı önde kurduk. Net pozisyon vermeden maçı bitirmiş olduk. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı.

"AVRUPA'DA KUPA KAZANMA HEDEFİMİZ VAR"

Transfer dönemi bittikten sonra oyuncuların kafa yapısını daha kendilerinden emin ve rahat görüyoruz. Yolumuza devam edeceğiz. Avrupa'da kupa kazanma hedefimiz var. 3 tane eksiğimiz vardı. Ama sahada oyuncular yüzde 100'lerini verdi.

"YA ÖLDÜRÜYORUZ YA FAZLA YUKARI ÇIKARTIYORUZ"



Ya öldürüyoruz ya fazla yukarı çıkartıyoruz. Sara iyi bir oyun ortaya koydu. Savunmadaki oyuncularımızın performansı da Lucas ile Sara’nın performansını artıyor.

ICARDI NE ZAMAN DÖNECEK



Icardi'nin tedavisi sürüyor. Icardi'nin tedavisi 2-3 gün sonra burada devam edecek. Icardi'nin yaklaşık 2 haftası daha var."