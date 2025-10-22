Okan Buruk'tan tepkilere yanıt

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-1 yendi.



Sarı kırmızılarda teknik direktör Okan Buruk maçı değerlendirdi.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Ben oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Şunu da hatırlatmam lazım: Oyuna giren çıkan bütün oyuncularımın gerçekten çok desteğe ihtiyaçları oluyor. Onları iyi günde kötü günde destekleyelim.”



Maç öncesi yaptığımız planlar, düşünceler maç ve rakiple eşleşti. İlk yarıda çok daha diriydik, pozisyonlara girdik, bir tane şans pozisyonu verdik. Daha çok gol bulabilirdik.



İkinci yarıda yorgunluk, rakibin hamleleri ile 3-0'dan sonra kendi sahamıza çekildik ama bunu da iyi yaptık. Burada da pozisyonlar bulduk. Maçın sonunda istediğimiz 3 puanı aldık. Çok fazla pozisyon, hücum istatistiklerimiz Şampiyonlar Ligi için yüksek bugün. Daha iyisini yapabileceğimiz yerler de vardı."