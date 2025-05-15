NTV.COM.TR

Okan Buruk: Hedefimiz pazar günü şampiyonluğu ilan etmek

Türkiye Kupası zaferinin ardından konuşan Okan Buruk, "Hedefimiz pazar günü şampiyonluğu ilan etmek" dedi.

Okan Buruk: Hedefimiz pazar günü şampiyonluğu ilan etmek

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenen , 5 sezon sonra bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray Teknik Direktörü , şampiyonluğu ve maçı değerlendirdi.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Çok mutluyuz, böyle bir finalde böyle taraftarın önünde.. İki takımı da tebrik etmek istiyorum. Trabzonspor'da büyük emek verdi, erken golden sonra hamleler oldu. Önemli bir üstünlük kurduk, önemli bir gece bizim için.

Bu moralle İstanbul'a gidip şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Kazanan takım olmak gurur verici, başkanımıza ve yöneticilerimizin büyük emekleri var. Hedefimiz pazar günü şampiyonluğu ilan etmek. 

Özellikle Fenerbahçe deplasmanıyla birlikte, Konya deplasmanı, buradaki oyun... Çok istedik, hedefledik ve kupayı kazandık."

Okan Buruk: Hedefimiz pazar günü şampiyonluğu ilan etmek - 1
Trabzonspor seremoniye katılmadı

Trabzonspor seremoniye katılmadı

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...