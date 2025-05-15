Okan Buruk: Hedefimiz pazar günü şampiyonluğu ilan etmek

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenen Galatasaray, 5 sezon sonra bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğu ve maçı değerlendirdi.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Çok mutluyuz, böyle bir finalde böyle taraftarın önünde.. İki takımı da tebrik etmek istiyorum. Trabzonspor'da büyük emek verdi, erken golden sonra hamleler oldu. Önemli bir üstünlük kurduk, önemli bir gece bizim için.



Bu moralle İstanbul'a gidip şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Kazanan takım olmak gurur verici, başkanımıza ve yöneticilerimizin büyük emekleri var. Hedefimiz pazar günü şampiyonluğu ilan etmek.

Özellikle Fenerbahçe deplasmanıyla birlikte, Konya deplasmanı, buradaki oyun... Çok istedik, hedefledik ve kupayı kazandık."