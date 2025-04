Okan Buruk: Mourinho'nun fiziksel tepkisini doğru bulmuyorum

"ELEŞTİRİLERDEN ETKİLENME LÜKSÜM YOK"



Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, eleştirilerden etkilenmeden işini yapmaya çalıştığını aktardı.



İki sezon üst üste şampiyonluk yaşamasına rağmen çok fazla eleştirildiğinin söylenmesi üzerine Buruk, şunları kaydetti:



"Her fikre saygı duyuyorum. Belli çerçevede, hakaret olmadığı sürece bütün eleştirilere saygı duyuyorum. Doğrularımı ve yanlışlarımı analiz etmem, her maçtan bir şey çıkartmam gerekiyor. Beşiktaş derbisinden bir şeyler çıkarttım. Bugünden de çıkacak şeyler var. Benim işim bu. Bunlara karşı düşeceksem, bu maça hazırlanamayacaksam bundan önceki iki sezonda şampiyon olamazdım. Baskı ve eleştiri hep var. Sonuçta Galatasaray takımının teknik direktörüyüm. Ne kadar çok övgü varsa o kadar eleştiri olacaktır. Çok fazla dışarıdan etkilenmeden kendi işimi doğru yapmak zorundayım. Etkilenme lüksüm yok."



Buruk, sosyal medyanın gerçekliğine inanmadığını dile getirerek, "Galatasaray özelinde vurulacak ilk ve tek kişi benim. Galatasaray'ı düşürmek için insanların bana vurması gerekiyor. Ben de bu vurmalara alıştım." dedi.



"BURASI ÇOK ZOR BİR DEPLASMAN"



Buruk, Kadıköy'ün Türkiye'deki en zor deplasmanlardan biri olduğunu söyledi.



Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldıklarının hatırlatılması üzerine tecrübeli teknik adam, "Burası çok zor bir deplasman. Fenerbahçe takımı güçlü, taraftarının etkileyici bir performansı var. Burada oynamak kolay değil ama biz de bir planla ve oyun gücüyle geliyoruz. Çok şükür son yıllarda iyi sonuçlar alıyoruz. Burada maç kazanmak öz güven veriyor, pozitif yönde etkiliyor." diye konuştu.



"SÜPER LİG İLE İLGİLİ BİR AVANTAJ YAKALAMADIK"



Okan Buruk, Türkiye Kupası'ndaki galibiyetin Süper Lig'i etkilemeyeceğini dile getirdi.



Trendyol Süper Lig'de maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olduklarını hatırlatan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Biz bu hafta sonunu maç yapmadan geçeceğiz. Rakibimizin de Trabzonspor ile maçı var. Şu anda 6 puan öndeyiz. Fenerbahçe'nin alacağı sonuç çok önemli. Puan farkı 3'e düşüp düşmeyeceği önemli. Bizim sonraki hafta Samsunspor gibi önemli bir deplasman maçımız var. Bu maçın olumlu yanlarını alarak aynı konsantrasyon ve istekle Samsunspor maçına hazırlanmamız gerek. Süper Lig ile ilgili bir avantaj yakalamadık. Önemli bir avantajımız var. Ancak ligle ilgili henüz bir şey sona ermedi. Aynı konsantrasyonla devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



"HER AÇIDAN OFSAYT GÖRÜNÜYOR"



Buruk, Fenerbahçe'nin 45+1. dakikada attığı golde ofsayt olduğunu iddia etti.



Pozisyonu 3-4 kez izlediğini belirten Buruk, "Her açıdan ofsayt görünüyor. Nasıl bir çizgi çizildiğini bilmiyorum ama buna saygı duyuyorum." dedi.



Öte yandan maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho veya sarı-lacivertli takım cephesinden başka bir yetkili basın toplantısına katılmadı.