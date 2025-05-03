Okan Buruk: Osimhen'in rekorunu geliştirmesini ben engellemiş olabilirim

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 4-1 yendi. Sarı kırmızılı ekip maç fazlasıyla zirvedeki puan farkını 8'e çıkardı.

Kalan 4 maçtan 2 galibiyet 1 beraberlik çıkarması halinde üst üste 3. şampiyonluğu yaşayacak olan teknik direktör Okan Buruk maç sonu mücadeleyi değerlendirdi.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Maç çok erken 4-0'a geldi. Sivasspor gibi küme düşme savaşı içindeki takıma karşı erken bulduğumuz goller rahatlattı. Sakatlık risklerini aza düşürmeye çalıştık. Eren'in bir sakatlığı oldu. 1-2 güne durumu belli olur. Tek üzüntümüz o.



Hep önde oynadık. Şampiyonluk yolunda yürüyoruz. Mayıs ayı bizim için önemli ve değerli. Taraftarımızla futbol şöleni oluşturduk. Stadyum bir derbi maçı gibiydi. Tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Yolumuza devam ediyoruz.



İki kupa hedefimizi devam ettirmek ve iki kupayı kazanmak istiyoruz.

REKORUNU GELİŞTİRMESİNİ BEN ENGELLEMİŞ OLABİLİRİM



Osimhen'i bir sonraki maçı düşünerek, kart sınırındaydı. Kariyer rekorunu daha da yukarı çıkarmasını ben engellemiş oldum. Oyuncularımızı korumak istiyoruz, Osimhen'in kariyer rekorunu geliştirmesini ben engellemiş olabilirim."﻿