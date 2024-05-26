Okan Buruk: Oyuncularıma çok güveniyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Uzun bir hafta oldu, Fenerbahçe maçı sonrası toparlanma süreci oldu. Oyuncularıma '6 puan farkla önde olan bizdik, şu an 3 puan öndeyiz' dedim. Sezon sonuna 3 puan farkla önde gireceksiniz deseler bunu kabul ederdik ve bu kafada maça hazırlandık.

"OYUNCULARIMA ÇOK GÜVENİYORUM"



Konyaspor, kümede kalma şansını yükseltti, son haftaya bıraktı. Onlar için de önemli bir maç. Futbol için güzel bir ortam. Kazanarak şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz. Oyuncularıma çok güveniyorum.

Victor Nelsson ve Kerem Demirbay bizimle hafta boyunca antrenmana çıkamadılar. Oynamak için hazır olduklarını söylediler. Bu takım içerisinde hem inanmışlığı hem arkadaşlarına olan güveni, desteği net bir şekilde ortaya koyuyor."