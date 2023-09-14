Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek tempolu maçlara hazırız

Süper Lig'in 5'inci haftasında 16 Eylül Cumartesi günü sahasında Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Okan Buruk, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Lige ve Şampiyonlar Ligi'ne hazır olduklarını belirten Buruk, "Florya'da güneşli bir gün. Teknik adam olarak yüzüm gülüyor. Bütün oyuncularım bugün antrenmana çıkıyor. Uzun zamandır planladığımız gibi bütün oyuncularımızı en hazır halde kullanacağımız vakte doğru ilerliyoruz. Bu hafta bizim için çok önemli bir maç periyodu başlıyor. Samsunspor gibi ligin yeni takımı, gelişen bir takım, önemli transferler yaptılar. 7 maçlık periyot bu hafta başlıyor. Bu 7 maçlık süreçte kadromuzun tamamlanması, oyuncularımızın gerçek performanslarını bulmaları için geçirecekleri süre. Birçok oyuncumuz sezon başı kampını geçirmemişti. Yavaş yavaş katılıyorlar. Bugün de Zaha takımla birlikte antrenmanlara başlıyor. Hakim 2 gün önce başladı. Ndombele geçen hafta geldi. Yaklaşık 1-2 hafta içerisinde o da en yüksek performansına ulaşacaktır. Milli takımdan dönecek 2 tane arkadaşımız var. Bakambu var. Bu sabah geldi yarın bizimle çıkacak. Davinson da milli takımda oynadı. İngiltere'deki eşyalarını alacak ve yarınki antrenmanda bizimle beraber olacak. Bu periyoda hazırız. Hem lige hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek tempolu maçlara hazırız. Oyuncularıma bu anlamda inanan bir teknik adamım. İyi bir kadroya sahibiz." dedi.

"DIŞARIDAN GALATASARAY'I KARIŞTIRMAK İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ÇABA VAR"



"Dışarıdan da Galatasaray'ı karıştırmak için çok büyük bir çaba var" diyen Buruk, "Bunu net bir şekilde görüyoruz. Yalanlar, uydurmalar. Futbolcularımız için, bizim için, herkes için bu şeyleri bekliyoruz. Bizim işimiz futbol. Sadece futbola odaklanacağız. Geçen sene de aynısını yapmıştık. En doğru iş sahada cevap vermek, kazanarak yolumuza devam etmek. Bu sene de aynı istek ve arzuyla kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Ben takımın başındayım, Erden bey her zaman bizimle beraber. Transferde de önemli mesai katetti. Devamlı yöneticilerimiz bizimle birlikte takıma destek oluyor. Bu süreci iyi bir şekilde geçirdik. Lige ve Şampiyonlar Ligi'ne hazırız. Bundan sonra daha güçlü bir Galatasaray hem sahada hem dışarıda olacak." ifadelerini kullandı.



"GÖRÜŞMELERİMİZ VAR"



Transfer hakkında konuşan Buruk, "Transfer ile ilgili tabii ki yarın akşama kadar süre var. Bu süre içerisinde genç ve bize katkı verecek oyuncularla ilgili görüşmelerimiz var. Bununla ilgili bir şey olabilir. Ama olmazsa da bu şekilde kapatacakmışız gibi düşündük." şeklinde konuştu.



"BELLİ SÜRELER VEREBİLİRİZ"



Sakatlık sebebiyle takımdan uzak kalan oyunculardan da bahseden Buruk, "Hakim bu hafta antrenmanlarda bizimle beraber olacak. Ndombele tam hazır olmamasına rağmen kadroda bizimle olacak. Bunlara belli süreler verebiliriz. Zaha antrenmana başlayacak. Bu maç mı bir sonraki maç mı, onun durumuna karar vereceğiz. Diğer oyuncularım oynamayı hazır durumda bekliyor" dedi.



"GALATASARAY'IN KIRDIĞI REKORLAR ÇOK ÖNEMLİ"



Birçok rekor kırdıklarını belirten Okan Buruk, "Benim için ana hedef şampiyonluktu. Şampiyonluğa giderken birçok rekor kırdık Galatasaray takımı olarak. Hep söylediğim de bunu Okan Buruk olarak değil Galatasaray takımı olarak kırdığımız. Bu seneye de baktığımızda aldığımız galibiyetlerle birlikte teknik adam olarak ulaştığım galibiyet sayısı da benim için önemli. Galatarasay'ın başında çıktığım maçlarda çok hızlı bir şekilde 30 galibiyete ulaştım. Bu bir teknik adam için önemli ve değerli. Ama hepsinin üzerine Galatasaray'ı koyuyorum. Galatasaray'ın kırdığı rekorlar çok önemli. Kazandığı kupalar çok önemli. Çok büyük bir şans bu kadar coşkulu bir taraftarımızın olması."