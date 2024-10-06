Okan Buruk: Son iki maçın üzerimizde baskısı vardı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Son iki maçına önde başlayan ancak daha sonra berabere bitiren maçlara atıfta bulunan Buruk, "Rakibimizin topa sahip olan bir takım olduğunu biliyorduk. Hepimizin faul olarak gördüğü ama hakemin faul vermediği pozisyonu rakibin net pozisyonu olarak sayabiliriz. Son iki maçın üzerimizde baskısı vardı." dedi.