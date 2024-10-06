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Okan Buruk: Son iki maçın üzerimizde baskısı vardı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Son iki maçın üzerimizde baskısı vardı. İkinci golü bulup rahatlayabilirdik. Liderdik lider devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk: Son iki maçın üzerimizde baskısı vardı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen liderliğini sürdürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Son iki maçına önde başlayan ancak daha sonra berabere bitiren maçlara atıfta bulunan Buruk, "Rakibimizin topa sahip olan bir takım olduğunu biliyorduk. Hepimizin faul olarak gördüğü ama hakemin faul vermediği pozisyonu rakibin net pozisyonu olarak sayabiliriz. Son iki maçın üzerimizde baskısı vardı." dedi. 

"HERKES OYUNCULARI ROBOT GİBİ GÖRÜYOR"

"İkinci golü bulup rahatlayabilirdik" diyen Buruk, "Liderdik lider devam ediyoruz. Herkes oyuncuları robot gibi görüyor. Oyunculara çok fazla üst üste maçlarla yükleniyoruz. Şimdi de milli takıma gidecekler, yedi maçlık bir seri. Kazanarak bitirdik. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. 

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Okan Buruk: Son iki maçın üzerimizde baskısı vardı - 1
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