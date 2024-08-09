Okan Buruk’tan 4 değişiklik

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu açılış maçında sahasında Hatayspor’u ağırladı.

Teknik Direktör Okan Buruk, geçen hafta Süper Kupa’da alınan 5-0’lık Beşiktaş mağlubiyetinin ardından ilk 11’de 4 değişiklik yaparak başladı.



Süper Kupa’da 11’de çıkan Victor Nelsson, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Kerem Aktürkoğlu yerine Davinson Sanchez, Leo Dubois, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz şans buldu.

Sarı-kırmızılılar Hatayspor karşısına Fernando Muslera, Leo Dubois, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11’iyle çıktı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi ve Metehan Baltacı bekledi.



Öte yandan, hakkında takımdan ayrılacağı yönünde transfer iddiaları bulunan Fildişili futbolcu Wilfried Zaha ile Portekizli orta saha Sergio Oliveira da maç kadrosunda yer almadı.

