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Okan Buruk'tan 4 isme veto, lisansları çıkarılmadı

18.07.2026 11:14

Okan Buruk'tan 4 isme veto, lisansları çıkarılmadı
Anadolu Ajansı

Okan Buruk

NTV - Haber Merkezi
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4 futbolcunun biletini kesti.

Yeni sezon kadrosunu kurmaya devam eden Galatasaray'da 4 futbolcuya lisans çıkarılmadı.
 

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni sezonda kadroda düşünmediği 4 isim, TFF'ye bildirilen listede yer almadı.

2 YERLİ 2 YABANCI

 

Sarı kırmızılarda Victor Nelsson, Elias Jelert, Halil Dervişoğlu ve Metehan BaltacıTFF'ye bildirilen listede isimleri olmayan futbolcular.

Sarı kırmızılı ekip son olarak Mauro Icardi ile yollarını ayırmıştı. Galatasaray ilk transferini ise Lesley Ugochukwu ile yapmıştı.

 

Anadolu Ajansı

Metehan Baltacı kariyerine başka takımda devam edecek.