Okan Buruk'tan 4 isme veto, lisansları çıkarılmadı

Yeni sezon kadrosunu kurmaya devam eden Galatasaray 'da 4 futbolcuya lisans çıkarılmadı.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 'un yeni sezonda kadroda düşünmediği 4 isim, TFF'ye bildirilen listede yer almadı.



2 YERLİ 2 YABANCI

Sarı kırmızılarda Victor Nelsson, Elias Jelert, Halil Dervişoğlu ve Metehan BaltacıTFF'ye bildirilen listede isimleri olmayan futbolcular.



Sarı kırmızılı ekip son olarak Mauro Icardi ile yollarını ayırmıştı. Galatasaray ilk transferini ise Lesley Ugochukwu ile yapmıştı.