Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı açıklaması: "Ağrılar tolare edilebiliyor"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Malmö ile karşı karşıya geliyor.



Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Özellikle bu önümüzdeki iki maçı kazanırsak ilk 8 için büyük yol kat etmiş oluyoruz. Amacımız kazanarak devam etmek. Rakibimize saygı duyuyoruz, İsveç şampiyonu. Galatasaray'a karşı ellerinden geleni yapacaklardır. Üst tura gitmeye çalışacaklardır. Top onlardayken iyi işler yaptıklarını biliyoruz. Pas şiddeti iyi olan bir takım. Top rakipteyken kompakt olmamız lazım. Çok pozisyon veriyorlar, bunu kullanmak istiyoruz. Oynamayı seven bir takım. Öncelikleri savunma yapmak değil topa sahip olmak. Birinci önceliğimiz top bizdeyken sahaya iyi yayılmak ve boşlukları değerlendirmek. Baskı şiddettini iyi yaparsak... Rakibimizi tanıyoruz, biliyoruz. Oyuncularımın kalitesinin ortaya çıkması gerekiyor. Bir maç önce 10 kişiyle büyük bir maç oynadılar. Psikolojik olarak maça iyi başlamak önemli. Maçın başından itibaren iyi başlamamız gerekiyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI AÇIKLAMASI

Abdülkerim kendi oynamak istedi. Doktorumuzla birlikte bu süreci yönettiler. Galatasaraylı oyuncuların aidiyeti yüksek. Oyuncunun sakatlığını daha kötüye gidecekse tabi ki oynatmıyoruz. Ağrıların tolare edilebildiği maçlar oluyor."