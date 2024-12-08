Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"BU DURUMA GETİREN HERKES ÇOK MUTLU OLSUN"

"Bilerek bir oyuncunun kendi mevkisini bırakıp rakibini sakatlamak için çaba sarfetmesi, hakemin VAR'a giderek kırmızı vermemesi maçın özeti. Maçın sonucu önceki haftaların özeti. Barış Alper Yılmaz sakat ne olacağını bilmiyoruz. Maçın bu şekilde bitmesi... Futbolla ilgili konuşacak çok bir şey yok. Bu duruma getiren herkes çok mutlu olsun. Ülkenin marka değerine katkı yapmış milli bir oyuncu. Maç ile ilgili, futbol ile ilgili konuşacak bir şey yok. Herkes için hayırlısı olsun.