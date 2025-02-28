Okan Buruk'tan basın toplantısında ceza tepkisi: Bu sezon ilk kez bana verildi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği 1 maçlık cezaya itiraz edeceklerini söyledi.



Buruk, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile RAMS Park'ta 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BU SEZON HİÇBİR TEKNİK DİREKTÖR BUNDAN CEZA ALMADI"



Fenerbahçe derbisinden sonraki açıklamalarından dolayı kendisine 1 maç ceza verildiğini hatırlatan Buruk, "Bir maç sonrası röportajından dolayı PFDK'ye sevk edildim. Bir maç da ceza verdiler. Bu sezon hiçbir teknik direktör bununla ilgili ceza almadı. Türk futbolunun marka değerine zarar verdiğim için bir maçlık ceza verdiler. Tahkime gideceğiz. Bu röportajda cezaya neden olacak hiçbir şey yoktu ama bir maçlık ceza geldi. Oradaki insanların kararına güveniyoruz. Bundan sonraki süreçte sadece kendi oynadığımız maçla ilgili soru alacağım." diye konuştu.



MAÇ DEĞERLENDİRMESİ



Trendyol Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinin ilk 11'inin tamamını değiştirerek Konyaspor karşısına çıktıklarını aktaran Buruk, şu ifadeleri kullandı:



"Bir maç önceye göre 11 değişik oyuncuyla başladık. Hedefimiz değerli oyuncularımızın hem performanslarını artırmak hem de turu geçmek için onların kalitelerini görmekti. Maçın başından sonuna kadar top bizdeydi. Rakip kalede oynadık. Konyaspor bekledi, savunma yaptı, gol yememeye çalıştı. Biz de üretmeye çalıştık. Belli yerlerde ürettik, belli yerlerde son pasları iyi yapamadık. Üçüncü bölgeye gidişimiz, ceza sahası etrafındaki aksiyonlarımız ve şutlarımız vardı ama isabet ve kaliteyi gösteremedik. Bugün orijinal bir santrfor ile başlamadık. Morata'nın sakatlığı vardı. Üç gün sonra yapacağımız Kasımpaşa maçı öncesi Osimhen'i son yarım saat düşündük. Maçın genelinde topa sahip olduk ancak golü bulamadık. Bu maçtan kendi adımıza bir şeyler çıkartacağız. Rekabetin ne kadar olduğuna, kimin buna hazır olup olmadığına bakacağız, takımımızı geliştireceğiz. İyi yanı kupada devam etmemiz."



Maça ilk 11'de başlayan futbolcuların performansını değerlendiren Buruk, "Bu kolay değil. Uzun süre maç oynamayan, şans bulamayan futbolcular vardı. İlk 11'de orijinal santrforun olmamasından kaynaklı da sıkıntılar yaşanabiliyor. Tüm oyuncular bizim için önemli ve değerli. İhtiyaç olduğundan hepsini kullanacağız. Buradaki oyunculardan biri devamlı süre alanların arasına girdiğinde daha farklı performans sergileyecektir. Az süre almış, birbiriyle ilk kez oynayan 11 futbolcunun performans göstermesi zor oluyor. Ancak bu riski göze aldık. Özellikle 3 gün sonra önemli bir maç var. O maça hazır olmak için bu oyuncularımıza şans verdik." şeklinde görüş belirtti.



"TAKIMIN PERFORMANSI YUKARI GİDİYOR"



Okan Buruk, Süper Lig'deki son 2 maçta takımın performansının yükseldiğini söyledi.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, son 5 resmi müsabakada 1 galibiyet aldıklarının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:



"Avrupa'daki iki maçımız istediğimiz gibi geçmedi. Çaykur Rizespor maçında önemli bir galibiyet aldık. Fenerbahçe maçında kazanmak çok önemliydi. Çok sert, kapalı ve iki takımın da zincirlerini kırmadığı ve çok büyük riskler almadığı bir maçtı, berabere bitti. Ligdeki avantajımız devam etti. Bugün çok farklı bir 11 ile oynadık. Rizespor maçının ikinci yarısı ve Fenerbahçe derbisinde takımın performansının yukarı gittiğini görüyorum. Kasımpaşa maçı bizim için önemli bir ölçü olacak. Süper Lig'de 20 galibiyet, 4 beraberlik yaşadık. Çok önemli bir performans sergiledik. Avrupa performansından ben de memnun değilim. Kendimi eleştireceğim yerlerden biri de bu. Avrupa'da özellikle son bölüm üzüleceğimiz ve kendimizi sorgulayacağımız bir performans oldu."

