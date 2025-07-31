Okan Buruk'tan canlı yayında isim isim transfer açıklaması: "Gelirim diyorlar"

"GALATASARAY'A GELİRİM DİYORLAR" "Galatasaray'ın dünya çapındaki durumuna bakınca; bana 'Avrupa'da takım çalıştırmak ister misiniz?' deniyor, Galatasaray, Avrupa'da herkesin gelmek istediği bir takım. 2 sene önce böyle değildi ama kulübün her geçen gün üstüne koyarak gitmesi... Avrupa'nın en değerli kulüplerinden biri haline geliyor. Eskiden oyuncuları biraz daha fazla ikna etmeye çalışırdınız. 'Galatasaray'a gelirim' diyorlar. Çok önemli ve büyük bir takımda çalışıyorum. Hedefim uzun yıllar Galatasaray'da devam etmek ister. Ondan sonrası, yol sizi farklı bir yere götürebilir."

"Oyuncular uzun bir tatil yaptı. Leroy Sane sadece kısa bir tatil yaptı. Oyuncuların hepsi tatile doydu. Çok daha fit geldiler. Geçen sene ile bu sene arasındaki farkı insanlar soruyor. Galatasaray geçen sene iyi başlamadı, bu sene iyi başlamadı demelerinin sebepleri oyuncular iyi tatil yapamamıştı. Gerçekten iyi de çalıştılar. Hazırlık dönemi gayet iyi geçiyor. Oyun olarak iyi geçiyor. Çok konsantre, yüzde 100, Avrupa kupası oynuyormuş gibi oynadık Strasbourg maçını. Lazio maçında seyirci sayısı da daha fazla olacak. Her şey yolunda gidiyor. Transferler de geliyor. Başkanımız, yöneticilerimiz Galatasaray'a ekonomik olarak çağ atlatıyor."

"BABAM İYİ BİR GALATASARAYLIYDI"

"11 yaşımda Florya'ya girdim. Florya'yı da ben kapattım. Florya'da üst kattaki odaya çıkmak farklı bir duyguydu, onu da yaşadım. En eşleştiğim takımda teknik direktör oldum. Hep doğru zamanda olmasını istedim. Doğru zamanda oldu. Galatasaray'ın efsanesi olarak bir şeyleri başarmış bir teknik direktör olarak geldim. Bu görevi bana layık gördüğü için başkanımıza, yönetimimize teşekkür etmem gerekiyor. Benim için bir hayaldi. Babam iyi bir Galatasaraylıydı. Tüm maçlara giderdi. Rahmetliyi 14 yaşımda kaybettim. Futbolculuğumu da göremedi. Benim için büyük bir gurur Galatasaray'da olmak ve başarılar yakalayamadı."

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ KALECİLER VAR"



"Günay gibi bir kalecimizin olması şansımız. Orada hep söylüyoruz; Günay'la birlikte yarışı sürdürecek iyi bir kaleci almak istiyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Ortada bir gerçek var; Osimhen gibi bir önemli transferi bitirdik. Maliyeti yüksek bir transfer. Transfer hızlı olabiliyor. Biri kaleci alıyor, biri bırakıyor. Görüştüğümüz kaleciler var. Bir süre daha bekleyeceğiz. Ederson konusunda henüz kesin bir şey yok."

EDERSON, ALISSON, TRAFFORD...



"Alisson'un Liverpol'dan ayrılacağını düşünmüyorum. Ederson ayrılır mı ayrılmaz mı diye bir şey var. Manchester City bir kaleci transfer yaptı. O da (James Trafford) bizim listemizdeydi. Maliyet olarak çok yüksekti. Oradan bir gelişme olur mu? Oynayan oyuncular tabii. Kesin bir şey yok. Beklediğimiz, durumunu öğrenmek istediğimiz kaleciler var. Bekliyoruz. Bir kulübe bağlı olduğu zaman sadece sizin elinizde olmuyor."