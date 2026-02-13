Okan Buruk'tan çift forvet tercihi, Eyüpspor karşısında 5 değişiklik
13.02.2026 20:43
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, en son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre Eyüpspor karşısında sahaya 5 değişiklikle çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.
Buruk; Sallai, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper'in yerine Boey, Eren, Lemina, İlkay ve Icardi'ye görev verdi. Sarı-kırmızılılarda Leroy Sane, Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay ise maç kadrosunda yer almadı.
ICARDİ LİGDE 3 HAFTA SONRA 11'DE BAŞLADI
Galatasaray’da Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Eyüpspor maçında 11’de başladı. Ligde son olarak 18. haftada iç sahadaki Gaziantep FK mücadelesinde 11’de yer alan Icardi, böylece 3 hafta sonra 11’e döndü.
OKAN BURUK’TAN ÇİFT FORVET TERCİHİ
Okan Buruk, Eyüpspor karşılaşmasında çift forvetle sahaya çıktı ve Victor Osimhen ile Mauro Icardi’ye görev verdi.
Sarı-kırmızılılarda ligde son olarak 12. haftada deplasmanda 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında yine Osimhen ve Icardi, 11’de görev almıştı. İki futbolcu, ligde 9 hafta sonra tekrar 11’de başladı.