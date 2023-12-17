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Okan Buruk'tan derbi öncesi rotasyon kararı

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un, derbi öncesi rotasyona gideceği öne sürüldü. Sarı kart sınırında bulunan Davinson Sanchez ve Sacha Boey'in Karagümrük karşısında dinlendirilebileceği kaydedildi.

Okan Buruk'tan derbi öncesi rotasyon kararı

teknik direktörü Okan Buruk, 24 Aralık tarihinde oynanacak derbisi öncesi kadroda bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.

Milliyet'in haberine göre, deneyimli teknik adamın Fatih Karagümrük maçında kadroda bazı değişiklikler yapacağı öne sürüldü.

Okan Buruk'un sarı kart cezası sınırında bulunan Davinson Sanchez ve Sacha Boey'i dinlendirmeyi düşündüğü kaydedildi.

Öte yandan sakatlıktan çıkan ancak tam olarak performansını ortaya koyamayan oyuncularla ilgili değerlendirmelerde yaptığı belirtildi.

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