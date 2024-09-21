Okan Buruk'tan derbi uyarısı: Gerginlikten uzak durun

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi.
Deneyimli çalıştırıcının derbi planlarını galibiyet üzerine yaparken, oyuncularını kontrollü ve sabırlı futbol oynamaları konusunda uyardığı kaydedildi.
"GERGİNLİKTEN UZAK DURUN"
Sabah'ın haberine göre, Buruk'un öğrencilerine "Kadıköy'e lider gidiyoruz. Size inanıyorum; lider döneceğiz. Gerginlikten uzak durun" dediği öne sürüldü.
Fenerbahçe ile Galatasaray bugün saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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