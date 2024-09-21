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Okan Buruk'tan derbi uyarısı: Gerginlikten uzak durun

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbi mücadelesi verecek. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk'un kritik maç öncesi öğrencilerine "Kadıköy'e lider gidiyoruz. Size inanıyorum; lider döneceğiz. Gerginlikten uzak durun." diye konuştuğu öne sürüldü.

Okan Buruk'tan derbi uyarısı: Gerginlikten uzak durun

Teknik Direktörü Okan Buruk, derbisi öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi.

Deneyimli çalıştırıcının derbi planlarını galibiyet üzerine yaparken, oyuncularını kontrollü ve sabırlı futbol oynamaları konusunda uyardığı kaydedildi. 

"GERGİNLİKTEN UZAK DURUN"

Sabah'ın haberine göre, Buruk'un öğrencilerine "Kadıköy'e lider gidiyoruz. Size inanıyorum; lider döneceğiz. Gerginlikten uzak durun" dediği öne sürüldü.

Fenerbahçe ile Galatasaray bugün saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 

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