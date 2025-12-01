Okan Buruk'tan derbi yorumu: "Canımızı kurtardık"

Kadıköy'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan ancak liderliğini sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan maç sonu açıklama geldi.



Derbi sonrası ateş püsküren Buruk, sert ifadeler kullandı.



Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Maçla ilgili değerlerlendirecek bir şey yok. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşadıklarımızı herkes gördü. Canımızı kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. Oyuncularımızın ayakları kırılabilirdi.

Bunun için şükrediyoruz. Kimse unutmasın. Biz de Galatasaray'ız! Taraftarımıza çağrı yapıyorum. Bugün yaşananları gördükten sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkaracağımızı herkes görecek.



Son dakika yediğimiz golle üzüldük. Maçın içerisinde yaşananların da maçın önüne geçtiğine, bunla ilgili değerlendirmelerin yapılacağını da inanıyorum. Benim açımdan futbol adına üzücü bir gece."