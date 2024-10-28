Okan Buruk'tan derbide iki değişiklik

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Elfsborg maçının 11’ine göre derbide iki değişiklik yaptı.

Buruk, Günay Güvenç ile Dries Mertens’in yerine Fernando Muslera ile Roland Sallai’ye görev verdi.



Sarı-kırmızılılarda Senegalli futbolcu Ismail Jakobs’un sakatlığından dolayı kadroda yer almadı.



Geçtiğimiz cuma günü apandisit ameliyatı olan Buruk cumartesi günü taburcu olmuştu. Son antrenmanda takımının başında olan Buruk, derbide de saha kenarındaki yerini aldı.



BARIŞ ALPER YILMAZ, SOL BEKTE GÖREV ALDI



Buruk, sol bekte Ismail Jakobs’un yokluğunda Barış Alper Yılmaz’a görev verdi. Bu sezon ilk kez Barış Alper’i bu bölgede kullanan Buruk, geçtiğimiz sezon birçok maçta bek olarak oynamıştı. Galatasaray en son oynadıkları Elfborg mücadelesinde ise 3-4-1-2 formatını kullanmıştı.



4-4-2 SİSTEMİ İLE SAHAYA ÇIKTI



Galatasaray, Beşiktaş karşısında 4-4-2 formatıyla sahaya çıktı. Okan Buruk, bu sezon daha önce Kasımpaşa müsabakasında da yine bu oyun formatını kullanmıştı. Mauro Icardi ile Victor Osimhen çift forvet birlikte sahada yer aldı.



GALATASARAY'IN 11'İ



Sarı-kırmızılılar derbiye; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.



Yedeklerde ise Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metahan Baltacı bekledi.