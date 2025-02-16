Okan Buruk'tan dev rotasyon: Derbi İlk 11'i olabilir

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı oynayacakları maçın 11'ini netleştiriyor.

Sözcü'nün haberine göre, sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu, Elias Jelert ve Kaan Ayhan'ın mücadeleye yedek başlaması bekleniyor.

YENİ TRANSFERLER 11'E

Sol bekte Eren Elmalı, sağ bekte ise Przemyslaw Frankowski ve orta sahada Lucas Torreira, Mario Lemina ve Gabriel Sara üçlüsü görev yapması kuvvetle muhtemel.

DERBİYE DE BU KADROYLA ÇIKABİLİR

Öte yandan bu dizilişin uyumlu olması durumunda Okan Buruk'un Fenerbahçe karşısında sahaya bu 11'le çıkmayı planladığı kaydedildi.