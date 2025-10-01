Okan Buruk'tan eleştirilere yanıt: Bel altı olunca can sıkıyor

Buruk, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Çok önemli bir gece yaşadıklarını aktaran Buruk, "Taktiksel olarak çok iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Liverpool, şu anda Avrupa'nın en önemli kadrosuna sahip olan takımlardan biri. İyi de bir hocaya sahipler. Maçın başından sonuna kadar gol atmak için çok büyük çaba sarf ettiler. Erken gol bulmamız bizim için bir avantajdı. İkinci gol şansını da birkaç kez yakaladık. Hem bizim hem de ülke futbolu için bir moral oldu. Bir Türk takımının neler yapabileceğini gösterdik. O yüzden çok mutluyum." diye konuştu.



Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kalan 6 maça aynı konsantrasyonla hazırlanmaları gerektiğini dile getirdi.



Galibiyeti sarı-kırmızılı camiaya hediye eden 51 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Galatasaray camiası için hayırlı olsun. Önümüzde 6 maç daha var. Bu galibiyetin havasına kapılıp konsantrasyon dışına çıkarsak hayal kırıklığı yaşarız. Liverpool maçına nasıl hazırlandıysak bir sonraki Bodo/Glimt maçına aynı şekilde hazırlanmamız gerek ki bu galibiyetin değerini gösterelim."



"MAÇLAR ARASINDA ADAPTASYON VE KONSANTRASYON FARKI VAR"



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 4 gün önce yapılan Corendon Alanyaspor müsabakasıyla bugünkü Liverpool maçındaki performans farkını açıkladı.



Yeni gelen oyuncuların adaptasyon sürecinde olduğunu belirten Buruk, şunları kaydetti:



"Bu kadar iyi kadro kurunca oyuncuları değiştirerek kullanıyoruz. Farklı mevkiler ve dizilişler yapıyoruz. Türkiye Ligi'nde bazı şeyleri görmek istediğimiz için denemelerimiz oluyor. Süper Lig'de kazanarak ilerliyoruz, Avrupa'da bugün kazandık. Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig'in konsatrasyonu değişik olabiliyor. Bence bunu da zamanla oturtacağız.



"SANE İLE OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"



Buruk, Alman yıldız Leroy Sane'den çok memnun olduklarını dile getirdi.



Liverpool'a karşı süre vermediği Sane hakkındaki düşünceleri sorulan tecrübeli teknik adam, "Sane çok önemli bir oyuncu. Bugün oyun planımızda 3 orta saha vardı. İlkay'ı hem önde Osimhen'in yanında hem de orta sahada kullanmayı düşündüğümüz için iki kanat oyuncusuyla oynadık. Yunus'un topa sahip olması ve bağlantı oyunu önemliydi. Barış'ın da savunma arkası koşuları, hücum geçişleri ve savunma yapması önemliydi. Devamında da önde olduğumuz için Sallai ve Eren gibi savunma gücü yüksek oyuncuları aldık. Bundan dolayı Sane'ye süre veremedim. Leroy'la olduğumuz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.



"ELEŞTİRİLER BEL ALTI OLUNCA CAN SIKIYOR"



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, hakkında yapılan eleştirileri dikkate almadığını söyledi.



Futbol kamuoyunda zaman zaman çok eleştirildiğinin söylenmesi üzerine Buruk, şöyle konuştu:



"Son 3 senede Süper Lig'de çok az maç kaybettik. Avrupa'da yaşadığımız kötü sonuçlar oldu. Bunlardan dolayı eleştiri oluyor. Bunları da kabul etmek gerek. Eleştiriler bel altı olunca can sıkıyor. Ekibime saldırıyorlar."



BEŞİKTAŞ DERBİSİ



Buruk, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü oynayacakları Beşiktaş derbisine Liverpool galibiyetinin moraliyle çıkacaklarını aktardı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a Galatasaray'a Liverpool maçında başarı dilemesi için teşekkür eden Buruk, "Beşiktaş'ın gelişimini net bir şekilde görüyoruz. Önemli bir maça çıkacağız. Aynı konsantrasyonu yaşayacağımız bir derbi olacak. Çok önemli ve yükselişte olan Beşiktaş'a karşı ligde 8'de 8 yapma motivasyonuyla çıkacağız." ifadelerini kullandı.