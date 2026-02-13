Okan Buruk'tan Eyüpspor maçı sonrası Şampiyonlar Ligi vurgusu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki maçta Galatasaray, konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 5-1 yendi.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.



Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Oyuna erken golle başladık ve bu önemliydi. Oyunda üstünlük kuramadığımız yerler oldu, orayı daha iyi oynayabilirdik. 2-0'dan sonraa rakip 10 kişi kaldı ve çok daha farklı oyun oldu.

Icardi'nin 3 golü, Osimhen'in 2 asisti... Birçok pozitif şey var. İki forvetle oynadık. Maalesef Kocaelispor maçında kullandık, akıllara Osimhen ve Icardi beraber oynayamaz şeklinde kalmıştı.



“ÖZ GÜVENİ ÇOK YÜKSEK BİR TAKIM DEĞİL”

Juventus'a hazırlanacağız. Çok daha farklı bir maç ve çok güçlü bir rakip bizi bekliyor. Atletico Madrid'in ne oynadığını biliyorsunuz ama Juventus'un çok farklı formatları var. Öz güveni çok yüksek bir takım değil. Genelde 3'lü oynayan takımlara 3'lü oynuyorlar genelde. Önde çok iyi kanat oyuncuları var, Kenan Yıldız çok değerli. Hedefimiz Juventus'u geçmek olacak."